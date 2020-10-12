أندرو محسن ينتقد فيلم "الخطة العامية": "شوية منطق لو سمحتوا"

تحدث الناقد أندرو محسن، عن فيلم "الخطة العامية" للفنان علي ربيع، والذي يعرض حاليا، مستنكرا السياق الذي سارت فيه الأحداث، مؤكدا أنها غير منطقية، قائلا: "شوية منطق الله لو سمحتوا".

وأوضح الناقد الفني: "مهم جدًا إن أي مؤلف لأي فيلم يبقى مذاكر النوع بتاع الفيلم اللي هيقدمه، وفاهم قواعده كويس، دي حاجه مش محتاجة تتقال، لكن اللي مش محتاج يتقال أكتر هو إن الفيلم يبقى بيحترم عقل المشاهد، ويبقى باني حبكة منطقية، حتى لو فيها مبالغة تبقى مبالغة مقبولة جوه السياق بتاع الفيلم".

وأضاف "محسن" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فيلم الخطة العايمة فكرته مبنية على إن واحد بيعتمد على اتنين عِميان عشان ينفذوا عملية سرقة لبنك، ليه اتنين عميان؟.. عشان هو شغال في البنك وهيسهل عملية السرقة ليهم عشان ياخد أوراق عايزها، وبالتالي مش عايز يجيب مجرمين يسرقوا البنك عشان ميعرفوش شكله ويبتزوه بعد كده.. لحد هنا كويس؟".

وتابع الناقد الفني: "الراجل اللي بيستعين بالاتنين دول عشان يسرقوا (عشان ميعرفوش شكله)، بيستعين بواحده مُدربة عشان تخليهم يعرفوا يتحركوا جوه البنك، وينفذوا الخطة بتاعته، وبيخطف ابنها عشان يجبرها على الاشتراك معاه.. طبعا مش محتاج أقول إنها بلغت عنه في الآخر".

واستطرد أندرو محسن: "يعني إنت باني الفيلم على فكرة إنه عايز ناس متشوفوش عشان متبلغش عنه، وفي الوقت نفسه بتجيب واحده بتشوفه وبتقعد معاه وتعرف شكله؟، شوية منطق الله لو سمحتوا".

وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، في إطار كوميدي قائم على المواقف المضحكة، بعيدا عن الاستخفاف، ويدور حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم "الخطة العامية"، بطولة علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وغادة عادل وعمرو عبدالجليل، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج معتز التوني.