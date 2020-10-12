رئيس جامعة السويس يتفقد تجهيزات معامل كلية الهندسة

تفقد الدكتور السيد الشرقاوى،رئيس جامعة السويس، مبنى ومعامل كلية الهندسة الكائنة بمقر الجامعة، اليوم الاثنين، بمدينة السلام 1 بحى فيصل قبل بدء العام الدراسى الجديد، رافقه الدكتور أشرف حنجيل، عميد الكلية.

وتابع "الشرقاوي" بحسب البيان الصادر من المركز الإعلامى بجامعة السويس، استكمال توريدات المعامل الخاصة بالكلية من الهيئة العربية للتصنيع، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية، وتتميز بالتفرد وتحقيق متطلبات الجودة العالمية علي مستوى الجامعات المصرية، بينها معمل الري والهيدروليكا الذي يشمل جهاز القنوات المائية المفتوحة Open channelsبطول أكثر من ١٧ مترًا و مزود بحساسات، ويعد هذا الجهاز فريد من نوعه ولا يتوافر نظير له في الجامعات المصرية.

وتفقد معمل التكييف والتبريد وما يضمه من وحدة الهيدروليكا التي تعتبر نموذجا مصغرا لوحدات التكييف المركزي في المباني الضخمة، وتمثل نموذجًا تعليميًا غير مسبوق لتنمية قدرات الطلاب في هذا المجال للتنافس في أسواق العمل محليا ودوليا .

وتعد هذه المعامل نقله نوعية كبيرة لطلاب كلية الهندسة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا حيث توفر هذه المعامل الفريدة تجربة مميزة وغير تقليدية للطلاب والدارسين غير متوفرة في غالبية الجامعات والمراكز العلمية والبحثية ذات الصلة.