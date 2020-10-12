المؤتمرات الانتخابية تشعل البدرشين.. ومشكلات القرى صداعا برأس المرشحين

اشتعلت المنافسة بين مرشحي الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، بين الحزبيين والمستقلين، استعدادا لبدء انتخابات مجلس النواب المقبلة، إذ أشعلت المؤتمرات والندوات الانتخابية بمدينتي البدرشين والعياط الصراع بين المرشحين، وأصبحت مشكلات القري صداعا في رأس المرشحين، والتي تمثلت في تهالك شبكات الصرف الصحي، وشبكات التيار الكهربائي في القرى والمراكز، إضافة إلى ضرورة وجود حلول سريعة لتطوير مزلقانات السكة الحديد، حفاظا على أرواح المواطنين.

وقال حازم طه جودة، أحد مرشحي حزب مستقبل وطن بدائرة البدرشين والعياط، إنّ جميع مطالب أهالي الدائرة الثالثة مشروعة، وأنّه سيعمل على تنفيذ جميع وعوده الانتخابية لجميع أهالي الدائرة، مطالبا الجميع بدعمه في انتخابات مجلس النواب المقبل.

وأضاف جودة، لـ"الوطن"، أنّه يأمل في تحقيق طفرة كبيرة بجميع مراكز وقرى مدينتي البدرشين والعياط، موضحا أنّ جميع مرشحي حزب مستقبل وطن سيعملون على تحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة الثالثة.

وتابع بكر أبو غريب، أحد المرشحين المستقلين، أنّ مشكلات أهالي الدائرة محل دراسة وسيتم العمل على حلها جميعا حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنّه يواصل جولاته الانتخابية في الدائرة الثالثة بالبدرشين والعياط لعرض برنامجه الانتخابي على جميع أهالي الدائرة، مطالبا جموع المواطنين في الدائرة الثالثة بدعمه وانتخابه.

وانتشرت اللافتات الدعائية في شوارع مركز ومدينة البدرشين والعياط، وأظهرت مقابلات المرشحين بأهالي الدائرة صراعا بين العائلات، حيث يحاول المرشحون الحزبيون السيطرة على أصوات الدائرة، قبل ماراثون الانتخابات، فيما يؤكّد المستقلون أحقيتهم في مقاعد البرلمان؛ لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدائرة.

في المقابل، انتشرت حملات توعوية لجميع أهالي الدائرة الثالثة، بأهمية عدم بيع الأصوات، وأن يعطي كل مواطن صوته لمن يستحق.

ويتنافس على الدائرة الثالثة بمركزي ومدينة البدرشين والعياط، 28 مرشحا، بين مستقلين وأحزاب على الفوز بـ3 مقاعد في مجلس النواب المقبل.