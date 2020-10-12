"الجديدة للإسكان" تستهدف الانتهاء من البنية التحتية لـ «نيو هليوبوليس"

قال المهندس إسماعيل محمد، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه من المستهدف الانتهاء من جميع مشروعات البنية التحتية والمرافق، للمناطق التي نميت بمدينة نيو هليوبوليس، خلال 6 أشهر، بحلول نهاية الربع الأول من 2021.

جاء ذلك، خلال الإعلان عن الخطة الاستراتيجية؛ لتطوير مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي يستغرق تنفيذها 5 سنوات.

وأوضح "محمد"، أنه من المستهدف أيضا حل المشاكل الحالية للسكان قبل منتصف العام المقبل، وكذلك الانتهاء من مشروعات الإسكان الجارية، والمتعاقد عليها، قبل نهاية 2021.

وأشار المهندس إسماعيل محمد، إلى أن خطة تطوير المدينة، تشمل مراجعة مخطط العام الحالي، وتطويره مع وضع مرحلية واضحة لأعمال التطوير phasing، في ظل إجراء الدراسات التسويقية والاقتصادية اللازمة، قبل منتصف العام المقبل.

وأضاف العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه تم مراجعة شاملة لكل ما تم من مباني ومشروعات في المدينة حتى الوقت الراهن، والتأكد من التزامها بالشروط البنائية والتعاقدية، والعمل على تصحيح أوضاعها مع التنسيق لتتوافق مع مظهر وجوهر التطوير المستهدف بالمخطط الجديد.

وقال "محمد"، إنه بناءً على المراجعة الشاملة للمخطط العام، سيتم اختيار مناطق متميزة، تتناسب مع اسم الشركة، للبدء في القيام باعمال التطوير الذاتي لمناطق منها، بمساحة حوالي 400 فدان.

ولفت المهندس إسماعيل محمد، إلى أنه سيتم طرح المشاركة بمساحة 500 فدان "قطعة أو قطعتين"، مع مطورين عقاريين، بعد اختيار هذه الأراضي والعمل على ترفيقها، فضلا عن بيع المخزون العقاري الحالي بالمدينة بالكامل، مؤكدا أن مجلس الادارة سيعمل على تطوير المدينة من خلال التمويل الذاتي، والمشاركة مع المطورين، مع بيع محدود لعدد من الأراضي.