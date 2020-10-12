الشرطة تحبط محاولات سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع

فى إطار تكثيف الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل ملابس كائن بشارع بدائرة القسم).. بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى (94 ألف جنيه) من فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة النزهة، وتركه السيارة ملكه أمام المحل ملكه ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.. حيث توصلت جهود البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية")

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم بمنطقة البراجيل بالجيزة حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبحوزتهما (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- كيس بداخله 12 قطعة "بوجيه" والتى تستخدم فى كسر زجاج السيارات).

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيًا بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك وأقرا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة، تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى قدره (55 ألف جنيه) من متحصلات وقائع السرقة بمسكنهما- وكذا 2 شاشة عرض- 2 جهاز تابلت- 2 ساعة يد رجالي، والتي أقرا بشرائها من متحصلات وقائع السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.