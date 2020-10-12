ضبط صاحب مخبز استولى على 3.6 مليون جنيه: تلاعب في منظومة الخبز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ما أسفر عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

جاءت أبرزها القضايا كالآتي:

ضبط مالك مخبز بلدي، في المطرية بالقاهرة؛ لاستيلائه على 3 ملايين و682 ألفا و991 جنيها، من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.

ضبط 2.64 طن "رنجة ومفروم لحوم" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، كائنة في قليوب بالقليوبية.

كما ضبطت القوات 10 أطنان سكر حر دون مستندات ومجهول المصدر، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، كائن في بلبيس بالشرقية.

كما ضبطت القوات 3٫910 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبي، شرائط تحليل سكر، غيار جراحي" دون مستندات ومجهولة المصدر، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص، وكائنة في مصر الجديدة بالقاهرة، واتخذت الإجراءات القانونية,