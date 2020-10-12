ضبط عاطلين بالقاهرة بتهمة تزييف العملة: "بيبيعوا الأرنب بنص مليون"

ضبطت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بتهمة تقليد وتزييف الأوراق المالية من العملات المحلية بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية.

وعثرت قوات الأمن في داخل مسكن المتهمين على أوراقٍ مالية فئات مختلفة وجميعها "مقلدة"، والأدوات التي تستخدم في ممارسة نشاطهما الإجرامي "جهاز كمبيوتر - ماكينة تصوير – جهاز إسكنر - جهاز تغليف – كمية من الأوراق معدة للتقليد والتزييف".

واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي، وأقرا بأنهما كانا في سبيلهما لتقليد عملات ورقية محلية بقيمة مليون جنيه لترويجها على عملائهما مقابل 500 ألف جنيه، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.