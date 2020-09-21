توصيل خطوط التليفون الأرضي والإنترنت لحي النصر بطور سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تسليم الموقع الخاص بإنشاء شبكة أرضية جديدة بحي النصر الجديد التابع لمدينة الطور، للشركة المصرية للاتصالات لرفع المقاسات، واتخاذ ما يلزم للبدء في توصيل خطوط التليفون الأرضي "والفايبر للإنترنت" وتركيب الكباين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الاثنين، أنه سيجري البدء في توصيل الخطوط للوحدات السكنية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه جرى إنشاء شبكة أرضية جديدة بمدينة الطور بمنطقة مساكن الـ 1560 وحدة، ومساكن الفيروز، ومساكن حي النادي الجديدة، ومساكن ابني بيتك بإجمالي سعة 3700 خط، إضافة لتركيب عدد 12 وحدات MSAN بإجمالي سعة 7072 خطا.

وأوضح المحافظ أنه رفع كفاءة الشبكة بجميع السنترالات على مستوى المدن، لإمكانية تحمل سرعات انترنت تصل من 16 ميجا إلي 20ميجا، وصيانة جميع الكباين والبكسيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بواقع 7078 بكس، و311 كابينة.