"جامع": تدشين العلامة التجارية المصرية الدورة المقبلة لمعرض تراثنا

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم تدشين العلامة التجارية المصرية خلال الدورة المقبلة لمعرض تراثنا بعد 3 شهور، مؤكدة أن الإقبال الكبير في الدورة الثانية لمعرض تراثنا نتاج جهود دعائية وعدد من السفراء وممثلي الهيئات والجهات الدولية زاروا المعرض لفتنة إلى أن المعرض فرصة كبيرة للأسر المصرية لاقتناء منتجات مصرية خالصة والأسعار في المعرض بـ"ثلث" ثمنها في الخارج وهامش الربح قليل.

وأضافت "جامع" خلال حوار ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الوزارة تقدم المساعدة والعون لأصحاب المشروعات من بداية الإنتاج وحتى التسويق، نهدف لتوفير فرص عمل ودعم الاستثمار في قطاع المشروعات والصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الهمم لديهم إرادة قوية ويشاركون في المعرض بمنتجاتهم اليدوية والفتيات أكثر على إقامة المشروعات الصغيرة والعمل في الحرف اليدوية.

وأشارت إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز منظومة متكاملة وتم تخصيص مليار و200 مليون جنيه له، ونتعاون مع عدة وزارات لإحلال وتجديد السيارات القديمة، وسيكون هناك نتائج إيجابية بشأن هذه المبادرة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.