نصر أكتوبر وصحوة الإبداع أمسية ثقافية بالأوبرا

في اطار احتفالات دار الاوبرا المصرية بذكرى انتصارات اكتوبر وضمن النشاط الثقافي والفكري تعقد ندوة تحت عنوان نصر اكتوبر وصحوة الإبداع وذلك في السابعة مساء الاربعاء 14 اكتوبر علي المسرح الصغير وتستضيف كل من اللواء اسامة المندوه ،الكاتب الكبير أحمد جمال ، الإعلامي حمدي الكنيسي ويديرها الدكتور جمال الشاعر ويتخللها فقرات فنية لفرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

يدور الحوار حول تأثير نصر اكتوبر علي الحياة الإبداعية في المجتمع المصري والتي كانت حافزاً لإنتاج اعمال فنية وثقافية عبرت عن معجزة العبور وجسدت بطولات عكست قوة وصمود الشعب المصري لتجاوز التحديات .