رئيس الرابطة الطبية بروما: عالجنا 95% من مصابي كورونا بالمنازل

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إن إيطاليا في الوقت الحالي تعالج 95% من مصابي فيروس كورونا المستجد بالمنازل.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن": "من شهر أبريل نتحدث عن أقل من 100 إلى 150 شخص في غرف الإنعاش، والذين يتم علاجهم في المنازل أكثر من 95%، ما يخفف الضغط على المستشفيات والقطاع الطبي، وهذا يعني نجاح بروتوكول العلاج الذي تحدثنا عنه في البداية بعلاج المصابين في البيوت".

وأوضح "عودة" أن الفكرة من أن يتم علاج المصاب في المنزل، يعود إلى أن مقاومة الفيروس في أول 5 أيام من الإصابة تكون من خلال البيوت والحجر الصحي الذاتي.

وتخشى إيطاليا كغيرها من الدول الأوروبية في الوقت الحالي من موجة ثانية لفيروس كورونا.

ودعا الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، الدول الأعضاء إلى تشديد القيود "على الفور"، في مواجهة بؤر جديدة لوباء "كوفيد-19"، للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن وضع كورونا مقلق في 7 دول بالقارة، من بينها إسبانيا.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، خلال مؤتمر صحفي: "على كل الدول الأعضاء، اتخاذ إجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات على بؤر جديدة".

وسجلت في أوروبا، أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق؛ لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا.

يُذكر أن معدل الوفيات لم يعد إلى المستويات التي سجلت في وقت سابق هذا العام، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في الكثير من المناطق.

ووجه رئيس الرابطة الأوروبية، عدة نصائح؛ لتجنب تداعيات الفيروس مع قدوم موسم الانفلونزا، قائلًا: "ننصح أولًا بعمل مسحات أكثر، فقد وصلنا إلى 130 ألف مسحة في إيطاليا، وفي شهر أبريل كانت 17 ألف، نسبة المصابين الآن 8% من السكان وفي أبريل كانت 30%".

وتابع "عودة": "يجب تقديم لقاح الأنفلونزا لجميع المسنين والعاملين في القطاع الطبي، وثالثا أنه أي شخص يكون لديه أعراض للفيروس كفقدان حاستي الشم والتذوق أو الحمة أو جفاق الحنجرة، تقريبا 95% من هؤلاء مصابين بالفيروس وعليهم القيام بحجر صحفي والعلاج في المنزل والأدوية التي ينصح بها".