بالأسماء.. 25 مرشحا للنواب في بلقاس بالدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز بلقاس "الدائرة الثالثة"، بمحافظة الدقهلية، والتي تضم "مركز بلقاس، والستاموني، ومدينة جمصة" وعددهم 25 مرشحا، في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي:

إلهامي أحمد عبداللطيف جاد عجينة.

أحمد المعداوي يونس فودة حبيب.

محمد عبدالرازق محمد السيد عوض قرقر.

مجدي محمد محمد عرفي.

فايق الزكي المغازي سلامة.

عبدالحليم محمد عوض عوض.

عوض محمد عبدالفتاح محمد أحمد.

محمد محمود أحمد شعيشع.

حمدي السيد علي جحو.

أحمد عبدالعزيز أحمد عرفي.

محمد طه سالم أبوالمندور.

محمد عنتر علي سليمان إمام.

حسن السيد رضا بدرالدين عبدالعزيز الشرقاوي.

الطنطاوى توفيق الطنطاوي أبوالعز.

علي عادل علي أحمد.

أحمد وجدي السيد البطراوي.

نبيل محمود السعيد أبوالسعد.

فتح الله سيد فتح الله محمد أحمد.

إسراء يسن طه ماضي.

هاني البدراوي الشربيني سعيد الروف.

أحمد محمد علي مطاوع.

عوض الدكروري السيد الدكروري.

أيمن علي عبدالفتاح محمد.

محمد محسن فؤاد أبوالفتوح.

أحمد شفيق أحمد يوسف شهاب.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق، 362 طلبًا من راغبي الترشح في =دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجري اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ"، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على الدائرة.