"تعلب والخربوطلي وكمالة وبقرة".. أغرب أسماء المرشحين

منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الأسماء النهائية لمرشحى مجلس النواب فى مختلف دوائر ومحافظات مصر، بدأت تظهر بعض الأسماء التى اعتبرها البعض «غريبة» أو خارجة عن المألوف، منها ما يعود لاسم عائلة صاحبها، ومنها ما يكون اسم شهرة اعتمد عليه المرشح لتسهيل انتشاره بين مؤيديه، الأمر الذى كان سائداً فى العديد من المحافظات.

فى دوائر محافظة القاهرة كان هناك العديد من الأسماء «الغريبة»، جاء أبرزها «الخربوطلى»، وهو اسم الشهرة للمرشح عصام ياسين محمود حنفى، و«كمالة»، اسم الشهرة للمرشح محمود محمد مرسى على، وكلاهما مرشحان عن الدائرة الثامنة عشرة بالمعادى، ومعهما «تعلب» الذى تكرر فى نفس الدائرة بالإضافة إلى دائرة حلوان، فكان اسماً لمرشح حزب مصر القومى وائل تعلب عبداللاه حسين، عن دائرة المعادى، وكان اسماً للمرشح المستقل أحمد عبدالله تعلب عبدالله، عن الدائرة التاسعة عشرة بحلوان، و«هانى زبلة» وهو اسم الشهرة للمرشح هانى سعد عبدالرحمن أحمد بالدائرة الخامسة عشرة بالخليفة.

ومن أبرز الأسماء «الغريبة» فى مختلف المحافظات كان عمرو عيادة فى الدائرة الثانية بالزهور محافظة بورسعيد، ومحمد فريد بقوش عن الدائرة الثالثة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وأشرف سردينة، وهو اسم الشهرة للمرشح محمد أشرف محمود، عن الدائرة الأولى بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية، و«السليك»، اسم الشهرة للمرشح جمال صالح حنفى، المرشح عن الدائرة الثانية بمدينة سفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وفى محافظات الصعيد كانت الأسماء «الغريبة» حاضرة أيضاً، منها ما هو اسمٌ لعائلة، كما هو الحال مع المرشح أحمد قورة، المترشح المستقل عن دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وفى محافظة بنى سويف كان هناك العديد من الأسماء أبرزها «أم مايكل» وهو اسم الشهرة للمرشحة عايدة ثابت فرج جرجس، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، و«المحترم» وهو اسم الشهرة للمرشح مصطفى فؤاد عبدالحليم عبدالجواد، المرشح بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، و«الحاج حسن بتاع المواعيد» وهو اسم الشهرة للمرشح حسن رمضان سالم سيد، بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز «ببا والفشن وسمسطا».

وأثار اسم شهرة خاص بأحد المرشحين عن حزب المصريين الأحرار بالدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، ومقرها مركزا طامية وسنورس، سخرية المواطنين، واكتسب محمد لطفى إسماعيل خيرالله، مرشح حزب المصريين الأحرار فى الدائرة الثالثة ورمز «العين» شهرة واسعة فى المحافظة بسبب اسم الشهرة الخاص به «حمادة بقرة» و«بقرة» اسم اشتهرت به عائلة المرشح، ولم يكن ينوى إعلانه ولكنه اضطر لاستخدامه فى دعايته لكون عائلته معروفة بهذا الاسم وبالتالى سيعرفه أهالى دائرته وينتخبونه، خصوصاً عائلات مركز سنورس الكبرى، نظراً لأن معظمهم لا يعلم اسمه الحقيقى.