أسماء الأقباط المرشحين لـ"النواب" على القائمة الوطنية

"وجوه شبابية جديدة".. هكذا رفع القائمون على إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تخوض انتخابات مجلس النواب 2020، في أسماء الشخصيات التي قررت الدفع بها لخوض ماراثون الانتخابات، وكان من بين هؤلاء الـ24 قبطيا المقرر أن يخوضوا الانتخابات على رأس القائمة في القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، بحسب قانون الانتخابات الذي جاء تنفيذا لما نص عليه دستور 2014 وتعديلاته في 2019.

والشخصيات القبطية التي تقرر أن تخوض سباق الانتخابات البرلمانية عبر القائمة الوطنية، جاءت كما يلي: "إيهاب الطماوي، مارثا محروس، مارسيل سمير، إيهاب منصور، أيمن شكري، سهام بشاي، إيهاب رمزي، مريم كافوري، ماجدة باخوم، سامي فتحي سوس، نانسي نعيم، مريم أمين حنس، سوزي ناشد، أشرف دوس، إيفيلين متى، فريدي البياضي، ميرفت عازر، دميانة لويس، جابر جرجس موسى، وميرفت إليكسان مطر".

وخلت القائمة من أسماء بعض الشخصيات القبطية البارزة في برلمان 2015، بينهم: "نادية هنري، عماد جاد، ثروت بخيت، ماجد طوبيا، مجدي ملك، منى منير، مارجريت عازر، اليزابيث شاكر، سيلفيا نبيل، هاني نجيب فوزي، أماني عزيز، سوزي رفلة، سماح سعد، هالة صبحي، فائقة فهيم، أمل رزق، أشرف نجيب، ميرفت ميشيل، ميرفت موسى، منال عازر، رضا نصيف، وإنجي مراد فهيم".

فيما يخوض عدد من الأقباط الانتخابات على المقاعد الفردية منهم "جون طلعت، وماجد طلعت" وآخرين.

وتستعد القائمة الوطنية التقدم بأسماء مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب، بعد الانتهاء من وضعها، وتجهيز ملفاتهم، والتي تكشف عن اعتمادها على نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة التي تخوض الانتخابات لأول مرة، بينهم عدد كبير من الشباب والمرأة.

ويقود مشاورات إعداد "القائمة الوطنية"، "حزب مستقبل وطن" وتضم 12 حزبًا، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأحزاب المعلن عنها حتى الآن: "حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري، حزب الإصلاح والتنمية، حزب التجمع، حزب إرادة جيل، حزب الحرية المصري، حزب العدل، وحزب المؤتمر"، إضافة إلى حزب الوفد الذي لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن وسط خلافات داخلية.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح لماراثون الانتخابات، السبت المقبل، طبقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب القانون ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منه.

وستجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج على مرحلتين، الأولى في الخارج ستقام أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وتبدأ المرحلة الأولى في الداخل أيام 24 و25 أكتوبر، وتقام المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر.

وألزم قانون الانتخابات أن تشمل كل قائمة مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، فيما تحتوي كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، 3 مرشحين من المسيحيين.

وحقّق النواب الأقباط في انتخابات برلمان 2015 رقما قياسيّا جديدا في تاريخ البرلمان المصرى، إذ أسفرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات عن فوز الأقباط بـ36 مقعدا داخل مجلس النواب، منهم 24 بنظام القوائم و12 بالنظام الفردي، فيما سجل الدكتور سمير غطاس اسمه كأول قبطي يفوز من الجولة الأولى في الانتخابات دون خوض جولة الإعادة عن دائرة مدينة نصر.