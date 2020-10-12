318 امرأة ينافسن الرجال على مقاعد النواب 2020

تنافس المرأة بشكل كبير في عدد كبير من الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، حيث دخلت 318 امرأة في الماراثون الانتخابي، على مستوى الجمهورية، الغالبية العظمى منهن قضلن خوض المعركة مستقلة رغم صعوبتها، دون دعم حزبي سواء في الصعيد أو الوجه البحري.

وترصد "الوطن" أسماء المرشحات في انتخابات النواب، كما يلي:

1. لواحظ عبدالخالق أحمد علي، مستقل، تليفزيون، إدفو، أسوان.

2. شوق حسين سالم جواد، مستقل، فراشة، إدفو.

3. هدى عبدالحارس حسين الطيب، عصفور، مستقل، إدفو.

4. ياسمين محمد محمود حسن، مستقل، سيارة مطافي، إدفو.

5. فاطمة جاد موسى شحات، كشاف إضاءة، مستقل، أول أسوان.

6. ثريا محمد عبدون علي، مستقل، سفينة، أول أسوان.

7. كوثر شحات عبدالوهاب محمد، فراشة، مستقل، أول أسوان.

8. وفاء عبدالقوي علي محمد، مستقل، ميكروفون، أول أسوان.

9. داليا محمود سامى محمود ربيع حافظ، مستقل ، بندقية صيد، اول أسوان

10. كريمه عبده حسين علي، النصر، غصن الزيتون، أول أسوان.

11. نجوى محمود عثمان محمود ابوسيف، مستقل، ماكينة حياكة، كوم امبو.

12. منى محمد خليل محمود، الوفد الجديد، نخلة، نصر النوبة.

13. هاله عبده ماهر غزالى، مستقل، غزال، ابو تيج أسيوط.

14. سعديه على عبدالحفيظ على، مستقل، شرشرة، أول أسيوط.

15. ريهام عبدالفتاح على رضا، مستقل، فراشة، أول أسيوط.

16. شيماء محمد حزين عبدالحافظ، مستقل، سماعة طبيب، أول أسيوط.

17. حوريه محمد حسن محمد، مستقل، خاتم، أول أسيوط.

18. نهى محمد عوض حسن، مستقل، زهرة عباد الشمس ، اول أسيوط.

19. علياء عبدالعزيز عامر موسى، مستقل، عصفور، أول أسيوط.

20. نجوى فؤاد هريدى عبدالقادر، حماة الوطن، ماسة، اول أسيوط.

21. ثناء على محمد عبدالعال، مستقل ، شمعة، الفتح ، أسيوط.

22. وفاء عبده عميره حميد، مستقل ، فراشة ، الفتح ، أسيوط.

23. آمال على سيد صالح شحاته، مستقل ، خاتم ، القوسية ، أسيوط.

24. نشوى محمد حسن على بدوى، حماة الوطن، تاج ، أول الرمل ، الإسكندرية.

25. الهام خميس ابراهيم حسن، مستقل ، عنقود عنب، اول الرمل ، اسكندرية.

26. فوزيه حسين فارس حسين الصواف مستقل ، صقر، اول الرمل، الاسكندرية

27. سحر محمود محمد السيد الغريانى، العدل ،شعلة ، أول الرمل الاسكندرية

28. عايده احمد عبدالله حلاوة، مستقل ، فراسة، أول الرمل ، الاسكندرية

29. صبريه عبدالعزيز محمد احمد، مستقل ، ترس، الاول الرمل

30. مى محمود احمد ابراهيم عبدالله، مستقل ، كف، اول المنتزة

31. مروه مصطفى حسن السيد التونى، مستقل، اسد، اول المنتزة

32. اميره ابراهيم احمد مرسى، مستقل ، شمعة ، اول المنتزة

33. هاجر محمد محمد الحسينى السيد، مستقل، كاميرا، اول المنتزة

34. حنان عبدالهادى محمد محمد ناصر، مستقل، نجفة ، اول اامنتزة

35. منال خليفه محمد احمد، مستقل، شوكة، اول المنتزة

36. وفاء صابر عبدالحليم على، مستقل، سماعة طبيب، اول المنتزة

37. منى محمد عبدالستار الصاوى، مستقل، كوب، اول المنتزة38. سماح خليفه خليفه محمد غبارى، مستقل ، ورقة شجر، اول المنتزة

39. مارى فايز فهيم فرج، مستقل، ريشة، اول المنتزة

40. منال محمد محجوب متولى، مستقل ، حاسب الي، اول المنتزة

41. هند قبارى خميس الجبالى، مستقل، تمثال رمسيس، أول المنتزة

42. منى حسن سعد حسن مستقل ، كف ، الدخيلة

43. سماح محمد صلاح الخولى، مستقل، شمعة، الدخيلة

44. هند مصطفى اسماعيل على ميدان، الحركة الوطنية المصرية، برج الكهربا، الدخيلة

45. ساميه كمال محمد عبده، مستقل، لولوة، الدخيلة

46. شيماء محمد السيد محمود، مستقل ، سماعة طبيب، الدخيلة

47. هدى محمد محمود محمد، مستقل ، ريشة، الدخيلة

48. جليله محمد عبدالرحمن محمود، الوفد الجديد ، نخلة ، الدخيلة

49. ملكه عبدالرزاق عبدالحميد مسعود، التجمع الوطني التقدمي ، حصان، العطارين

50. ساميه محمد عبدالحميد عطيه، حماة الوطن ، ماسة، العطارين

51. بسمه السيد احمد حافظ احمد، مستقل ، حصان ، سيدي جابر

52. داليا غبريال يوسف غبريال، مستقل، عنقود عمب ، سيدي جابر

53. ساميه طاهر على عطيه، مستقل، كف، محرم بك

54. حنان غريب ابراهيم احمد، الغد ، ثمرة فراولة ، محرم بك

55. رجاء محمد مصطفى ابراهيم، مستقل فراشة ، القصاصين الجديدة الاسماعيلية

56. منى عبدالعظيم موسى حسين، مستقل، المتحف المصري ، القصاصين الجديدة

57. امل صلاح احمد ياسين، مستقل مكتب ، القصاصين الجديدة

58. مروه صابر يوسف محمد، مستقل ، طائرة هيليكوبتر، القنطرة غرب

59. خديجه عاطف محمد احمد مرسى، الحركة الوطنية المصرية، النمر، ثان الاسماعيلية

60. مارى جمال زكى جرس، الحركة الوطنية المصرية، كاب، ثان الاسماعيلية61. سومة السيد عراقى محمد، مستقل ، فراشة،، ثان الاسماعيلية

62. منال احمد محمد محمود، مستقل ، فيل ، ثان الاسماعيلية

63. مها رياض محمد عطاالله عجلان، مسشتقل، ميكروفون، ثان الإسماعيلية

64. ماجده حسن يوسف النويشى، مستقل تمثال نهضة مصر ، ثان الإسماعيلية

65. نجلاء فتحى زكى محمود الليثى، الجيل الديمقارطي، ورقة شجر، ثان الإسماعيلية

66. ناهد احمد شوقى حسين احمد، مستقل ، اسد ، الأقصر

67. الهام على طايع عمر، مصر القومي ، خاتم ، الأقصر

68. منى عبدالعال الصادق حراجى، مستقل ، مسلة، القرنة الأقصر

69. اميمه نوبى منطلب حسين، مستقل ، كف، أول الغردقة ، البحر الأحمر

70. مى عبدالقوى فتحى عبدالقوى دبوس، مستقل سيارة نقل ، ايتاي البارود البحيرة

71. فاديه مكين محمد رفاعى، مستقل / كف، الدلنجات، البحيرة

72. فوزيه محمد عبداللاه محمود علام، مستقل، اللولوة، الدلنجات البحيرة

73. سناء انور محمد برغش، مستقبل وطن ، قلم، دمنهور البحيرة

74. رانيا محمد عبدالمنعم السيد عبدالرحمن الراقد، ميتقل، كف، دمنهور البحيرة

75. نجوى حسنى محمد محمد الجرجاوى، مستقل ، صقر، دمنهور البحيرة

76. فايزة محمد امين بركات محمد الجنبيهى، مستقل شمعة دمنهور البحيرة

77. ندى مرسى محمد اللطش، مستقل غزال دمنهور البحيرة

78. صفاء محمد مصطفى الحفناوى، مستقل ، سحاب ، دمنهور البحيرة

79. هناء محمد محمد شرف الدين، مستقل، سبيكة زهب، دمنهور البحيرة

80. ام هاشم محمود عبدالجليل محمد، مستقل غصن الزيتون، دمنهور البحيرة

81. صفاء حمدى ابراهيم براغيث، الحرية ، سماعة طبيب، دمنهور البحيرة

82. كوثر حامد عبدالهادى عبدالجليل، ساعة يد ، مستقل، كفر الدوار

83. سحر بشير مختار معتوق، عزال ، مستقل ، كفر الدوار

84. شريهان عبدالخالق خفاجه زغلول، مستقل، صقر، كوم حمادة

85. ماجد جمعه حسن هلال، مستقل، فنجان ، ابو النمرس، الجيزة

86. زينب محمد محمود سليمان، مستقل ، تلرس ، اول اكتوبر جيزة

87. نجلاء سمير عبدالرازق عبدالعال، مستقل، عباد الشمس، أول اكتوبر

88. هيام طعيمه احمد حجاج، مستقل ، ثمرة مانجوـ اول اكتوبر

89. عبير عصام الدين رفعت توفيق خليل، مستقل السد العال اول اكتوبر

90. ايمان محمد مصطفى محمد، مستقل ، فنار أول اكتوبر

91. مى محمد محمود ابوبكر البطران، مستقل، ملعقة، اول اكتوبر

92. نشوى حسن على عبدالعال ديب، مستقل ، خاتم ، امبابة

93. راويه رجب احمد حافظ، مستقل ، امبابة

94. شاديه محمود ثابت هريدى، مستقل امبابة

95. مها احمد عمر الكاشف، حماة الوطن البدرشين

96. مروه سعيد فوزى الطحاوى، المصريين الجيزة

97. هدى عدلى احمد الملاح، مستقل ، الجيزة

98. مرفت ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم غانم، مستقل ، الجيزة

99. رحاب محمود عثمان محمود عمر، مستقل الجيزة

100. انتصار سيد محمود احمد، مستقل، العمرانية

101. رشا محمد عبدالمقصود عبدالحليم، مستقل ، العمرانية

102. منى عبدالحميد محمد بخيت، مستقل ، العمرانية

103. سميره ابراهيم محمد محمود، مستقل ، العمرانية

104. صباح اسماعيل احمد سليمان، مستقل ـ، الوراق

105. صفية عبد المنعم احمد دسوقى، مستقل الوراق

106. أميمه عبدالسلام محمود عبدالحليم، مستقل ، الوراق

107. هدير مصطفى محمد السيد، مستقل ، الوراق

108. عزة عبدالحميد منصور أبوعرب، مستقل، الوراق

109. حنان فايز شرشار حنين، كستقل، الوراق

110. وفاء شعبان سلامه عبدالمقصود، مستقل ، الوراق

111. مريم عزت رياض عبدالملاك، مستقل، الوراق

112. شاديه غريب عبدالنبى زنه، مستقل ، الوراق

113. هاجر سامح محمد ابراهيم، مستقل ، الوراق

114. دعاء زكريا محمود عبدالعال، مستقل، الوراق

115. هيام ابراهيم فتحى سعد، مستقل ، الوراق

116. فاتن فهيم خلاف بباوى، مستقل، بولاق الدكرور

117. امل عبدالرسول حسين عبدالنعيم، مستقل ، بولاق الدكرور

118. فاطمه صالح محمد احمد محمود، مستقل، بولاق الدكرور\

119. زينب احمد ابراهيم احمد، مستقل بولاق الدكرور

120. نجلاء كامل السيد عبدالمعطى، مستقل بولاق الدكرور

121. صباح حسن السيد القصاص، مصر القومي ، كرداسة

122. سحر احمد حسين ناصر، مستقل، كرداسة

123. نجلاء فتحى الدسوقى عبدالخالق عبدالله، التحرير المصري، اول المنصورة الدقهلية

124. ندى الجميعى ابراهيم الدسوقى الجميعى، مستقل، اول المنصورة

125. ولاء محمد استقلال عوض شعبان، مستقل، المنصورة

126. عزه صابر السيد الموجى،الموتمر ، اول المنصورة

127. شيرين عياد عياد خليل، مستقل، اول المنصورة

128. دعاء سامى على على النجار، مستقل ،اول المنصورة

129. ميرفت محمد صلاح محمد محمد شاهين، مستقل ، اول المنصولاة

130. هند محمد ابوهاشم محمد جبر، مستقل، اول المنصورة

131. فاطمه محى الدين عبدالمعطى المسدى، مستقل أول المنصورة، المحافظة اتلدقهلية

132. داليا السيد احمد السيد الاتربى، الحركة الوطنية المصرية، اول المنصورة

133. ليلى الرفاعى المرسى محمد، مستقل، اجا ، الدقهلية

134. هانم مصطفى محمد مصطفى اغا، مستقل أجا

135. احلام الحنفى جاب الله النجولى، مستقل ، اجا

136. مروه مسعد محمد عبدالشافى، مستقل ، اجا

137. تفيده محمدى صادق ابو العطا، مستقل، السنبلاوين

138. عنيات عبدالله اسماعيل محمد، مستقل، السنبلاوين

139. زينب السيد محمد مصطفى الشافعى، مستقل، السنبلاوين

140. نيفين السيد محمد سالم السيد، مستقل، المنزلة الدقهلية

141. تسنيم مجدى محمد حسن شلبايه، المنزلة

142. ايناس فؤاد حامد السيد، مستقل ، المنصورة، الدقهلية

143. اسراء يسن طه ماضى، مستقل، بلقاس الدقهلية

144. يونا محمد عبدالرازق حسين اسماعيل، مستقل، دكرتس ، الدقهلية

145. هناء الباز الدسوقى العدل، مستقل دكرتس الدقهلية

146. جيهان عطيه عبدالحاكم على نصر، مستقل ، طلخا ،الدقهلية

147. صبرين جلال ابراهيم التابعى، مستقل ، طلخا ، الدقهلية

148. زينب المتولى المتولى محمد، مستقل، طلخا

149. مها عبدالعزيز ابراهيم مشالى، مستقل طلخا

150. نهى محمد على محمد عبدالله، مستقل، طلخا

151. امال حسن حسن احمد، مستقل ، مدينة نصر ، الدقهلية

152. ايمان السيد السيد السعيد سماحه، مستقل، مد\ينة نمصر

153. هناء عزت محمد الدسوقى، الوفد الجديد ، مدينة نصر

154. منال رمضان السعيد دياب، مستقل مدينة نصر

155. اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى، مستقل، ميت غمر، الدقهلية

156. حنان محمد على مرسى عبده، مستقل، ميت غمر

157. هناء ابوالحجاج حسن محمد، مستقل، السويس

158. هدى محمد محمود عباس، مستقل ، ابو حماد الشرقية

159. سعاد محمد مصطفى محمد ابراهيم برس، مستقل ، ابوكبير الشرقية

160. ايمان سالم محمد سالم خضر، مستقبل وطن اول الزقازيق الشرقية

161. مروه محمد عبدالغنى محمد هاشم، مستقبل وطن أول الزقازيق

162. رشا سامى احمد محمد عيسى، مستقل أول الزقازيق

163. وفاء السيد احمد عرابى محمد عرابى، مستقل أول الزقازيق

164. اولفت محمد معوض هلال، مستقل، اول الزقازيق

165. عبير فاروق عبدالعزيز متولى، مستقل، اول الزقازيق

166. ايمان بركات حامد عبدالعال منصور، مستقل، اول الزقازيق

167. انعام محمد احمد على عبدالله العربى، مستقل أول الزقازيق

168. دعاء حسن عبدالهادى حسن، التجمع الوطني التقدمي ، بلبيس

169. شيماء حسن على الحسينى، مستقل، ديرب نجم الشرقية

170. فاتن السيد محمد احمد، مستقل، فاقوس

171. هويده احمد على جمعه، مستقل، منيا القمح

172. عبير السيد محمود حنفى،م ستقل منيا القمح

173. شيماء محمد السيد حسن/ مستقل ، منيا اللقمح

174. شرين احمد احمد احمد الاسود، مستقل، منيا القمح

175. مى محمد رشدى احمد الحسينى غيث، مستقل منيا القمح

176. داليا الحسينى محمد محمود، مستقل، منيا القمح

177. لبنى جوده عبدالعزيز عبدالهادى، مستقل ، منيا القمح

178. سحر احمد فكرى حسن عثمان، مستقل ، منيا القمح

179. شرين ابراهيم سعيد الرجباوى، مستقل، اول المحلة الكبرى

180. داليا السيد المليجى الفقى، مستقل، أول طنطا

181. حنان سيد احمد السيد سلام، مصر القومي، أول طنطا

182. وفاء محمد مسعود مصطفى، مستقل، اول طنطا

183. ولاء خليل على النويهى، مستقل، اول طنطا

184. اميره زيدان ابراهيم زيدان، مستقل، اول طنطا

185. عزه عبدالمعطى أبوالفتوح شحاته، مستقل المحلة الكبري

186. نبيله عبدالفتاح حسنين قشطى، مستقل، زفتى

187. هنادى محمد عبدالرحمن حسن، مستقل ، زفتى

188. مياده صلاح زكى الحو، مستقل، قطور

189. هناء قرنى عبدالسميع عبدالنبى، مستقل، اطسا ، الفيوم

190. همت مصطفى حميده عبدالمنعم، المحتفظين، اطسا

191. راضيه ادريس احمد عبداللطيف، مستقل، سنورس الفيوم

192. ولاء عبدالمنعم محمد عثمان، مستقل، اول السلام ، القاهرة

193. الهام رزق عبدالفتاح مصطفى، مستقل، اول السلبام

194. ليلى رضا احمد مهنى، مستقل ، اول مدينة نصر

195. منار سعيد محمد التركى، مستقل ، اول مدينة نصر

196. هاله محمد امين احمدشيحه، مستقل، اول مدينة نصر

197. سمر فرج على فوده، مستقل اول مدينة نصر

198. ريهام خيرت احمد حمزه، مستقل أول مدينة نصر

199. اميمه محمد عبدالرحمن شعيره، مستقل ، اول مدينة نصر

200. عائشه السيد غنيمى محمد السيد منصور، مستقل، اول مدينة نصر

201. دعاء عبدالعزيز عبدربه عبدالحق، مستقل ، اول مدينة نصر

202. اميرة حماده همام محمد، مستقل ، اول مدينة نصر

203. مها السيد حسن سليم، مستقل، اول مدينة نصر

204. دعاء سيد حسين محمد، مستقل أول مدينة نصر

205. كريمه سيد ابراهيم على، مستقل، البساتين ، القاهرة

206. عبير خلف حسن محمود، مستقل البساتين القاهرة

207. امنيه ايمن فرج محمد، مستقل البسلتين القاهرة

208. ياسمين محمود ابراهيم حسن، مستقل البساتين

209. شيرين ابراهيم حسن فراج، مستقل التحمع الخامس

210. ساميه محمد عبدالغنى سليمان عوض، مستقل التجمع الخامس

211. امانى احمد على السيد احمد الروينى، مستقل التجمع الخامس

212. سميره محمود على على زهران، مستقل التجمع الخامس

213. فاطمه الزهراء محمد محمود محمد، مستقل التجمع

214. نيفين عزت شندى ابراهيم، مستقل التحمع

215. هيام عبدالحميد محمد على سعفان، مستقل الجمالية

216. شيرين يوسف عبدالقادر احمد، مستقل الجمالية

217. منى جاب الله عبدالله غالى، مستقل الجماالية

218. هويدا عبدالمحسن سيد مرسى، مستقل الخليفة

219. هند عبدالمنعم سيد اسماعيل عاكف، مستقل الخليفة

220. خيريه بعزق احمد بكير/مستقل الزيتون

221. مها احمد احمدعبدالمحسن حسب الله، مستقل الزيتون

222. امال ماهر فهمى بشاى، مستقل الساحل

223. منال شوقى عبدالغنى عبدالحميد، المصريين الساحل

224. مى عادل احمد كيلانى، مستقل المرج

225. سعاد احمد سفينه رفاعى، مستقل، المطرية

226. هيام جمعه سالم حسن، مستقل المطرية

227. منى حامد عبدالسميع محمدشكرى، مستقل ، المعادي

228. سلوى فتحى على همام، الحرية ، حداائق القبة\

229. هاله عبدالرشيد احمد منصور، مستقل، حدائق القبة

230. عزه فؤاد نصر اسماعيل، مستقل ، حلوان

231. شيماء عبدالعال عبدالرازق عبدالعال، مستقل، حلوان

232. مروه سامى محمود محمد صقر، مستقل، حلوان

233. منال خليفه على حسنين، الشعب الجمهوري حلوان

234. مروة امل فرج مرسى، مستقل حلوان

235. هبه سيد عبدالنعيم على، مستقل حلوان

236. دينا عبدالعزيز محمد السيد، مستقل حلوان

237. آمال عبدالله حسين السيد، الجيل الديمقراطي حلوان

238. نجاه شحاته توفيق عبدالسيد، مستقل، حلوان

239. ايمان حسين عبده قاسم، مستقل حلوان

240. امل حسنى شاذلى حسين، مستقل روض الفرج

241. مونيكا مجدى بشرى ناشد، مستقل روض الفرج

242. ريهام شوقى على جعفر، حماة الوطن ، عين شمس

243. سهير محمد التونى بخيت، مستقل عين شمس

244. ايمان على عبدالمنعم حسن شريف، مستقل عين شمس

245. مى محمد سامى محمد بدوى، مستقل عين شمس

246. رباب محمد عبدالعزيز محمد، مستقل مصر القديمة

247. سوزان سيد حسين محمد، مستقل الخانكة

248. ايمان عبدالعزيز محمد احمد، مستقل الخانكة

249. ثريا محمد اسماعيل الشيخ، مستقل ثان شبرا الخيمة

250. كامليا شحاته جاب الله جريس، مستقل، ثان شبرا لبخيمة

251. أمنيه ابراهيم احمد عطا، مستقل، شبرا الخيمة

252. ايناس امام محمد الشناوى، التحرير المصري ، ثان شبرا الخيمة

253. شربات عبدالمحسن السيد الصباغ، مستقل ثان شبرا الخيمة

254. فاطمه محمود السيد مصطفى، مستقل ثاتن شبرا الخيمة

255. نادية عنتر ياسين احمد، مستقل ، ثان شبرا الخيمة

256. هالة شاكر عبدالستار شاكر، مستقل ثان شبرا الخيمة

257. عزيزه السيد محمود عفيفى، مستقل ثان شبرا الخيمة

258. نورا ابراهيم امام المراكبى، مستقل ثان شبرا الخيمة

259. سهام قطب الغيث متولى ابراهيم، مستقل ثان شبرا الخيمة

260. هناء سيد جاد احمد، مستقل ثاتن شبرا الخيمة

261. هناء احمد احمد علام، حماة الوطن شبين القناطر

262. هبه سعيد عبدالعزيز السيد، مستقل، طوح

263. عزه محمد طه الخطيرى، مستقل قليوب

264. عزيزه عماد سيد محمد ابويوسف، مستقل قليوب

265. علياء اسعد عبدالحى محمد عبدالحى، مستقل قليوب

266. شيماء محمد دسوقى موسى مصطفى، مستقل قبيوب

267. حنان ابراهيم سيد محمد، مستقل قليوب

268. نهى فوزى عبدالرحمن امام، المصري الديمقراطي الاجتماعي ،قليوب

269. رابعه هاشم عبدالهادى سيد عوض، مستقل اشمون

270. مشيره سعيد همام السيد، مستقل الباجور

271. ولاء سليمان الششتاوى الشيخ، مستقل تلا المنوفية

272. ثناء عطيه محمد مبارك، مستقل شبي الكوم

273. وفاء صلاح الدين جابر الشهدى، مستقل شبين الكوم

274. هيام بلال عبدالله سليمان، صوت الشعب منوف

275. صباح محمد عبد الحليم ابراهيم،، مستقل اول المنيا

276. عبله على السمان محمد، مستقل مغاغة المنيا

277. سحر خيرى صالحين عبدالعال، مستقل مغاغة

278. عبير مراد احمد محمد علام279. عبير مراد احمد محمد علام، مستقل مغاغة

280. نجلاء كامل محمد كامل، نداء مصر مغاغة

281. حياه سيد سيد عويس، المصريين بني سويف

282. عايده ثابت فرج جرجس، مستقل ، ناصر بني سويف

283. سماح طه خليل على زاهر، مستقل، اول بور غواد بورسعيد

284. وفاء السيد محمد عبدالوهاب، مستقل، اول بور فواد

285. نهاد محمد محمد سعد، مستقل اول بور فواد

286. امل عادل طه البهائى، مستقل اول بور فواد

287. رانيا السادات محمد عبدالرحمن، مستقل أول بور فواد

288. فاتن متولى محمد حسانين، مستقل، الزهوربورسعيد

289. انتصار عبدالسلام ابراهيم هديهد، مستقل ، الزهور بورسغيد

290. نجله على محمد هلال، مستقل الزهور

291. ناديه محمود التابعى ابومهدى، مستقل، اول دمياط

292. عبير على عبدالفتاح عيسى، مستقل اول دمياط

293. صابرين عبدالله يوسف الحادق، مستقل اول دمياط

294. فايزه احمد عبدالمنعم عبدالجبار، مستقل اول دمياط

295. روحيه محمد عبدالباسط حسين، مستقل اول دمياط

296. فاتن جلال السعيد الشابورى، مستقل اول دمياط297. مها محمد رمضان المهدى، مستقل ،اول دمياط

298. غادة موسى ابراهيم صقر، مستقل ، اول دمياط

299. فاطمه سامى توكل عباس، مستقل كفر سعد دمياط

300. امينه السيد مسعد المتولى زياده، مستقل كفر سعد دمياط

301. منال مصطفى محمود احمد، مستقل سوهاج

302. نها ادهم محمد حسين، مستقل طهطا سوهاج

303. غاده احمد عبدالموجود محمد، مستقل طهطا

304. وفاء زكى الصاوى احمد، المؤتمر، طهطا

305. هدى محمود على محمد، مستقل، قوس، قنا

306. كريمان ابراهيم محمد حسن، مستقل، قوص

307. رويدا حسانين عبدالله محمد، مستقل قوص

308. ورده محمد محمد عبدالمغيث، مستقل قوص

309. غاديه عبدالقوى محمود حفنى، مستقل نجع حماد\ي قنا

310. فاطمه عيد منصور المنسى، مستقل الحامول كفر الشيخ

311. هلاله الشناوى محمد الشناوى، مستقل الحامول

312. دولت محمد عماد مصطفى بسيونى، مستقل، الحامول

313. نيره محمد انور محمود الجيار، مستق دسوق

314. منى خيرى على احمد نوايه، مستقل دسوق

315. مها يونس محمود غازى، مستقل، كفر الشيخ، كفر الشيخ

316. امانى عزوز محمود عبدالواحد، مستق كفر الشيخ

317. ساميه زهران محمود سليم، الحمام ، مطروح

318. رسميه عبدالحافظ محمد نوح، مطروح ، مطروح