28 سفينة على الأرصفة.. وصول 100 ألف طن بضائع لميناء الإسكندرية

سجل ميناء الإسكندرية، ارتفاعا ملحوظا في حركة السفن وشحن وتداول البضائع والحاويات، اليوم الاثنين، إذ بلغ عدد السفن على الأرصفة 28 سفينة.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد دخول وخروج 8262 شاحنة عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحول حركة الشحن والتفريغ، أوضح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه جرى وصول 100 ألف و900 طن بضائع إستراتيجية من الخارج، فيما جرى تصدير 34 ألف و200 طن بضائع إلى الخارج.

وأشارالغندور، إلى أن عدد الحاويات الصادرة بلغ 1330 حاوية، والواردة 1475 حاوية، مؤكدا أن الإدارات المختصة تتخذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج البضائع بيسر وأمان، وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه يجرى الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.