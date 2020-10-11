محافظ الإسكندرية عن هدم فنار العجمي: ليس أثريا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن فنار العجمي في الكيلو 21 بالإسكندرية بُني عام 1999، وصممه الدكتور محمد شاكر، عميد كلية الفنون الجميلة.

وذكر المحافظ أنه تلقى آلاف الشكاوى من الزحام المروري في هذه المنطقة، لذا تم التنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ كوبري يحل الأزمة المرورية، مشيرًا إلى أن الفناء كان يعترض الكوبري لذا تم هدمه.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المبنى ذات طابع جمالي، لكنه ليس تاريخي، وحالته من الداخل متهالكة، والهدم هدفه تحقيق راحة المواطنين في ظل تلقي آلاف الشكاوى عن الأزمات المرورية في المحافظة الساحلية، "إحنا هنخاف على أي شكل جمالي زي المواطنين".

وتابع: "كان هناك احتياج لتنفيذ كوبري في أقرب وقت من أجل فك الاختناق المروري في المحافظة، راحة المواطن هي أهم شيء"، موضحًا أنه يتابع عملية إنشاء الكوبري على قدم وساق، لأنه سيحل أزمة المرور في غرب الإسكندرية، كما أن المحافظة قدمت تخفيضات وصلت إلى 50% على مستوى المحافظة للمتقدمين على التصالح في مخالفات البناء.

واستكمل: "وصلت طلبات التصالح إلى 20 ألف طلب بعد التخفيض بعد أن كانت 3000 قبله، المحافظة سجلت أكبر متحصلات على مستوى الجمهورية بمبلغ تجاوز مليار جنيه، والتي سيتم توجيهه لإصلاح البنية التحتية بالمحافظة".