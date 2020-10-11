محافظ الإسكندرية عن هدم فنار العجمي: بنريح الناس وهنعمل مبنى أحسن منه

حسم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللغط حول هدم مبنى فنارة العجمي في غرب الإسكندرية، فذكر أن البعض يدعي أن هذا المبنى تاريخي، رغم أن عمره 21 عامًا فقط، ونفذه الفنان محمد شاكر عميد كلية الفنون الجميلة السابق.

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "on E"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذا المبنى أعاق إقامة كوبري، تسبب عدم وجوده في تعطيل حركة القادمين من القاهرة إلى الساحل الشمالي، حيث كانوا يستغرقون 3 ساعات ونصف الساعة، كما أنه يعطل الحركة في المحافظة، ويستغرق ساعة ونصف الساعة للمرور به، وبإنشاء هذه الكوبري سيُختصر الوقت إلى 10 دقائق فقط.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المبنى غير مدرج ضمن المباني الأثرية، مشيرًا إلى إجراء دراسات قبل الهدم، وقال "عاوزين نريح الناس.. وهنعمل بالفنانين مبنى أحسن منه.. الناس متضررة جدًا".

وفوجئ أهالي منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، أمس السبت، بهدم مبنى شيده الفنان محمد شاكر، وكان يُطلق عليه اسم "المنارة الأندلسية"، أو "فنار العجمي"، كما يسميه أهالي المنطقة.