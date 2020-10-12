انتهى بـ"بلوك".. التفاصيل الكاملة لخلاف عمرو مصطفى والهضبة

أدت "أغنية وطنية" إلى قطيعة بين الملحن عمرو مصطفى والفنان عمرو دياب، على الرغم من الصداقة التي جمعت بينهما على مدار سنوات طوال.

ويرصد "الوطن" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للخلاف:

- بدأ الخلاف بين الطرفين عندما عرضت إحدى شركات الاتصالات على عمرو دياب التحضير لأغنية وطنية جديدة.

- عرض الملحن عمرو مصطفى على الهضبة تقديم لحن له لكي يُكتب عليه كلمات الأغنية، نظرًا لحبه الشديد لتقديم الأغنيات الوطنية، خاصة أنه لم يقدم أغنية وطنية معه.

- رفض الهضبة، وقال إن الأغنية ستكون من ألحانه وكلمات تامر حسين، فرحب عمرو مصطفى بذلك.

- بدأ الخلاف عندما طرح "الهضبة" الأغنية، وكانت من ألحان عزيز الشافعي، مما أدى لغضب عمرو مصطفى وانفعاله خلال رسائل هاتفية.

- حظر "مصطفى" رقم الهضبة بهاتفه الشخصي، وأرسل رسالة لعدد من المقربين لـ"الهضبة" لتوصيلها له مختصرها: "خلي عزيز الشافعي ينفعك".

يذكر أن الشاعر الغنائي تامر حسين، حرص على تهنئة الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر 1961، بنشر صورة تجمعهما.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "كل سنة وأنت روح وشباب، كل سنة وأنت سيرة في كتاب".

وتابع: "كل سنة وأنت أغلى وأجدع، عمرو دياب، عقبال مليون سنة، مشرفنا وشايل الصناعة فوق كتافك ودايماً في الصدارة".

وأعلن الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر موقع التواصل "تويتر"، أن كليب "يا بلدنا يا حلوة"، للمطرب عمرو دياب، يُعتبر التعاون رقم "50" بينهما.

وكتب: "يا بلدنا يا حلوة" الأغنية رقم (50) في مشواري مع الفنان عمرو دياب، من ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.