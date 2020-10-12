"قومي المرأة" يوزع لحوم الأضاحي على المستحقات بقرى المنيا

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، عن توزيع 100 كيلو من لحوم الأضاحى على المستحقات بقرى "البرجاية وكوم المحرص وعزبة الهيما" بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

وقالت الدكتوره "منال أبو سمرة" مقرر فرع المجلس بالمحافظة، إن توزيع لحوم الأضاحي تم تحت رعاية الدكتوره مايا مرسي، رئيس المجلس، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف برئاسة فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة.

وأضافت أنه تم عقد ندوة بقرية البرجاية حاضر فيها أحمد ثابت، عضو الفرع تناولت الخدمات التي يؤديها المجلس للسيدات وأسرهن ودور مكتب شكاوي المرأة وتوعيتهن بخطورة الموجة الثانية لكوفيد 19، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي، كما تم التطرق للحديث عن المشاركة السياسية للمرأة، وفتح باب حول عدد من المشكلات والرد عليها، وفى نهاية الندوة تم توزيع 39 كيلو من اللحوم على السيدات.

وأضحت أن هذا يأتى تزامنا مع استضافة مقر الفرع لـ35 سيدة مستهدفة ورائدة ريفية بقرية كوم المحرص، أقيمت لهن ندوة حاضرت فيها الدكتوره عزة العربى، ومارى هنري عضوتا الفرع وتم توزيع اللحوم علي السيدات.

كما أشرفت مقررة الفرع علي توزيع كميات من اللحوم بعزية الهيما، وحاضرت في ندوة لتوعية السيدات بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، كما تم تجميع مستندات وشكاوى أغلبها متعلق بمعاشات تكافل وكرامة.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، أعلن في وقت سابق عن استخراج 13 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات على مستوى مراكز وقرى المحافظة، خلال الـ 3 أشهر الماضية، منذ يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر، كما نفذ الفرع برنامج المواطنة وقبول الآخر والتعايش السلمي بالتعاون مع كافة الجهات المنفذة من "التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والثقافة، والوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والصحة، والتموين".