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مستشار رئيس الجمهورية: تخصيص 11.7 مليار جنيه لدعم مبادرة التحول الرقمي

كتب:

مروة مرسى
04:47 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
كلية التجارة جامعة الإسكندرية

كلية التجارة جامعة الإسكندرية

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، اليوم، إنه تم تخصيص 11,7 مليار جنيه لدعم مشروع التحول الرقمي في موازنة 2019 – 2020.

وأضاف في كلمته خلال "المؤتمر العلمي الثامن عشر لكلية التجارة جامعة الإسكندرية" عن التحول الرقمي، عبر منصة "ZOOM" الذي أقيم على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الاقتصاد الرقمي يمثل 15% من حجم الاقتصاد العالمي الذي يبلغ 86,6 تريلون دولار، أي ما يوازي 13 تريلون دولار.

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد العربي يقدر بـ 2,7 تريليون دولار فيما يمثل الاقتصاد الرقمي منه 4% فقط.

 

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