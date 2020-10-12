إعانات مالية ولجنة لفحص مشاكل المسنين في لقاء الأهالي بمحافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدداً من مواطنى مدينة تلا، اليوم، لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، عقب لقائهم أثناء جولته الميدانية بالمدينة تلا، أمس، لمتابعة المشروعات التنموية.

ووجّه المحافظ إلى تشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وعضو من الإدارة القانونية وآخر من إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى لبحث الشكوى المقدمة من أعضاء نادى المسنين بتلا الذين تضرروا من التعدي على مقر النادي المقام على مساحة 300 متر .

كما قرر "أبوليمون" صرف إعانة مالية عاجلة لمواطنة بمركز تلا لمساعدتها نظراً لظروف مرض زوجها وارتفاع تكلفة العلاج لإعانتها على تحمل أعباء الحياة، وكذا صرف إعانة مالية لأرملة تشتكى من تدهور حالة المنزل الذى تسكن به وأولادها لمساعدتها فى إعادة ترميمه.

وحرصاً من محافظ المنوفية على سرعة إنهاء مطالبهم كلف بإرسال مندوب من العلاقات العامة إلى مديرية التضامن الأجتماعى لبحث معوقات صرف معاش تكافل وكرامة لهم مراعاة لظروفهم الإجتماعية بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية التقى عددًا من المواطنين خلال جولته بمدينة تلا وحرص علي سماع شكواهم ووعد بالتنسيق مع المختصين للتيسير عليهم وقرر لقائهم اليوم لبحث شكواهم بمكتبه بالديوان العام لإنهاء مشاكلهم، في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة.