جمارك المطار تحبط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان

أحبط رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزي العميري، محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 730 القادمة من موسكو اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة المعينين على لجنة الأخضر في راكب روسي من أصل مصري.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راي بمعرفة مصطفى مرسي مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالحليم عبدالرحمن مأمور الضبط، تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1161 كيسًا وعلبة بها أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 85 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.