سوسن بدر: والدتي جسدت دور "أمونة" في مسرحية "ريا وسكينة"

قالت الفنانة سوسن بدر، إن والدتها هي الممثلة التي جسدت دور "أمونة" في مسرحية "ريا وسكينة"، مشيرة إلى أن كثيرين من الشعب المصري لا يعرفون هذه المعلومة.

وأوضحت أن والدتها كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، وكانت من الدفعات الأولى في المعهد، وكانت ممثلة إذاعة ومسرح.

وأضافت "بدر"، خلال حوارها في برنامج " إحنا الستات"، مع الإعلامية ليلى عز العرب وياسمين فهمي، على شاشة "TEN"، أن وزير الصحة الدكتورة هالة زايد بذلت مجهودًا كبيرًا في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أن الوزيرة مرت بوقت عصيب وكانت على قدر المسؤولية وهي فخر للمرأة المصرية العاملة، " كل حب وتقدير لها".

وطالبت الفنانة ، الشعب المصري بعدم النزول إلى الشارع قدر الإمكان لمنع انتشار فيروس كورونا قدر المستطاع، وفي حال النزول من أجل العمل، يجب العودة فور انتهاء العمل.

"ريا وسكينة"، قامت ببطولتها النجوم شادية وسهير البابلي، وأحمد بدير، وعبد المنعم مدبولي

ودارت أحداث المسرحية حول ريا وسكينة، وهما أختان فقيرتان تقومان بقتل زوجة أبيهما "أمونة" بعد محاولتها الضغط عليهما للعودة معها إلى بلدهم، وبعد قتلها يستوليان على الذهب الموجود معها، ومن أجل دفن هذه الجثة تتزوج ريا من حسب الله، وتتزوج سكينة من عبدالعال، الذي يعمل في قسم الشرطة بهدف إبعاد الشبهات عنهما، تتعودان على هذه الطريقة في جلب السيدات إلى منزلهما، وقتلهن، وسرقة الذهب منهن.