سوسن بدر عن "الكوميكسات": الناس ركبوني العجلة الحربية

قالت الفنانة سوسن بدر، إن جلسة تصويرها الخاصة بتقليد الفراعنة، كانت مطلوبة لغلاف مجلة أمريكية، وحققت نجاحًا كبيرًا في العالم كله، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاح تلك الجلسة، وأنها قررت ألا تقوم بأي جلسة فرعونية أخرى.

وأضافت "بدر"، في لقاء خاص مع برنامج "إحنا الستات"، المذاع عبر فضائية "تين"، أنها لم تحزن نهائيًا من "الكوميكسات" والتفاعل الكبير مع صورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث انتشرت لها الكثير من الصور الساخرة من الشبه الكبير بينها وبين الفراعنة، لافتة إلى أن الأمر بالنسبة لها "لطيف ومضحك".

وتابعت: "أنا بموت في خفة الدم الخاصة بالشعب المصري، جالي كمية صور على خليفة جلسة التصوير الفرعونية ساخرة ومضحكة جميلة جدًا، الناس ركبوني العجلة الحربية في الكوميكس، الناس دمها شربات، وواحد بعتلي بيقولي واحد آمون بالنعناع".

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب طرحها صورًا من جلسات التصوير عبر صفحتها بموقع إنستجرام، ونالت الصور اهتمامًا كبيرًا، وأطلق عليها رواد مواقع التواصل "سوسن الهاربة من المتحف"، نظرًا للتشابه الكبير بينها وبين الفراعنة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والتي عُرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة، وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية.