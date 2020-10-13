حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد أنيق في مظهره، وكريم في تصرفاته، ويحب اهتمام الآخرين به، وتظهر ثقته بنفسه عند التعامل مع الآخرين لأول مرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيزعلى أمور مالية ومهنية، فقط عليك أن تخطط وتدرس جيدا قبل أي خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تدعمك وتساعدك علي الاقتراب ممن حولك بذكاء وقد تحقق فائدة من ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.