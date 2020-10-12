أخبار البنوك.. تفاصيل حسابات التوفير للشباب بدءا من 16 عاما في 4 بنوك

تتيح بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، فتح حسابات التوفير للشباب بشروط ميسرة في رسوم فتح الحسابات، وعائد مميز على الحساب، وتقليل الحد الأدنى لفتح الحساب، وإتاحة فتح الحساب بصورة الرقم القومي فقط.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها بشكل يومي، تفاصيل فتح حساب التوفير للشباب بدءًا من 16 عامًا على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

- من لهم حق فتح الحساب العملاء من سن 16 حتى 50 عامًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب الفائدة: ما يزيد على 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.

- الأوراق المطلوبة: نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر.

- مصاريف فتح الحساب مجانًا.

- يستحق التامين اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب على أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد أدنى مبلغ 5000 جنيه، وبحد أقصى للتأمين مبلغ 100 ألف جنيه.

بنك مصر

يقدم البنك حساب توفير الشباب والذي صُمم خصيصا ليتماشى مع احتياجاتك ورغباتك في تنمية مدخراتك، إضافة إلى مجموعة من المزايا البنكية وغير البنكية للعملاء من 16 عام حتى 30 عامًا.

- يمكنك فتح الحساب مجانًا دون أي مصروفات برصيد يبدأ من 500 جنيه.

- الحصول على أعلى عائد في التوفير المعلن بحد أقصى 20 ألف جنيه للرصيد ثم يتم تطبيق عائد الشرائح المعلنة للمبالغ التي تزيد عن ذلك.

- مرونة في اختيار دورية صرف العائد بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

- من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويًا للعائد الشهري، و5% سنويًا للعائد ربع السنوي، و5.125% سنويًا للعائد نصف السنوي، و5.25% سنويًا للعائد السنوي.

بنك HSBC

- حساب الادخار للشباب مخصص للعملاء الذين تقل أعمارهم عن 18 إلى 21 عامًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 10 آلاف جنيه.

- لا يوجد حد أدني مطلوب لمتوسط الرصيد الشهري لحسابات ادخار الشباب.

البنك التجاري الدولي CIB

- يبدأ فتح حساب الشباب من عمر 16 عامًا بصورة الرقم القومي.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 200 جنيه.

- يتيح البنك فائدة على دورية صرف العائد الشهري بشرط لا يقل الحساب عن 50 ألف جنيه وتتراوح بين 3.75% وتصل إلى 8.25% سنوي من 50 مليون جنيه إلى أكثر.

دورية صرف العائد الربع سنوي تتراوح نسبة فائدة بين: 3.5% بشرط لا يقل الحساب عن 20 ألف جنيه ودون ذلك لا يقر فائدة بل تفرض غرامة وتصل الفائدة إلى 8.3% سنويًا على الحسابات من 50 مليون جنيه إلى أكثر.