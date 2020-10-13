حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بأنّه يخدم الآخرين بشكل كبير على خلاف باقي الأبراج، إذ يساعدهم دون أي تردد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم يقظتك الذهنية قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم فرصة الاستمتاع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.