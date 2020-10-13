حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يحب الحصول على درجات علمية أكثر، مهما بلغ من العمر، إذ يفيده بذلك حبه لوضع الأمور في أماكنها الصحيحة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا، ومع ذلك الفلك يطالبك اليوم بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.