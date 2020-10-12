محافظ أسيوط يترأس اجتماعا تنسيقيا استعدادا للعام الدراسي الجديد

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم، بقيادات التربية والتعليم، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والوقوف على مدى جاهزية المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة توفير كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام قطاع التعليم واتباع الاجراءات اللازمة والمقررة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمراكز وقرى المحافظة.

ووجّه إلى التنسيق بين المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء المراكز والقرى والأحياء والوحدات المحلية والتأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات حول المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين.

كما طالب بالانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس والمتابعة الدورية والمستمرة للعملية التعليمية بكافة قطاعاتها وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالإدارات من أجل مصلحة الطالب والمدرسة.

وشدد "سعد" على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب لاتباع الخطوات اللازمة للوقاية من الفيروس وغرس الإنتماء والوطنية بين الطلاب والنشء لتخريج جيل جديد قادر على قيادة البلاد.

ولقت إلى أن الجهات المعنية تنسق مع مديرية التعليم لغلق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان المحافظ تفقد ـ خلال جولاته الميدانية المستمرة ـ عددًا من المدارس للوقوف على الاستعدادات والتأكد على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة.