10 هدايا من "التضامن" للطلاب في العام الدراسي الجديد: منح وإعفاءات

تزامنًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2020، والمقرر السبت المقبل، الموافق 17 من أكتوبر الجاري ، أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من القرارات التي تخص الطلاب في مختلف المراحل المدرسية والجامعية.

وتضمنت القرارات إعفاء طلاب من المصروفات الدراسية، إلى جانب تقديم عدد من المنح لأبناء أسر برنامج "تكافل وكرامة" وكذلك الأسر الأولى بالرعاية غير المقبولين في البرنامج.

وفيما يلي ترصد "الوطن" المنح المقدمة من وزارة التضامن للطلاب هذا العام:

1- تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصاريف لطلاب أسر برنامج الدعم النقدي "تكافل" للطلاب الحاصلين على ما يزيد على 90% بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا فى تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.

2- تتحمل الوزارة المصاريف المدرسية للعام الدراسي الجديد لـ1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية غير المقبولين بـ"تكافل وكرامة" بقيمة 280 مليون جنيه.

3- إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ويقرب عددهم 1.1 مليون طالب من المصروفات المدرسية .

4- توزيع 100 ألف شنطة مدرسية مجانا للطلاب، لأبناء الأسر الأولي بالرعاية مجانا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

5- توزيع 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

6- توزيع 2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية.

7- تقديم 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة.

8- نوفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل.

9- توفير 105 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر كرامة .

10- مليون جنيه منح للطلاب المكفوفين بـ17 جامعة

ولفتت الوزارة إلي أنه سيتم إرسال بيانات الأسر الأولى بالرعاية لوزارة التربية والتعليم لتحمل مصاريف الدراسة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء والتخفيف عن كاهلهم ، وذلك بالتنسيق بين كل مؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص استعدادا للعام الدراسي الجديد.