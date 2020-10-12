المهندسين: منصات إعلامية جديدة على إنستجرام وتويتر للتواصل مع الأعضاء

عقدت لجنة الإعلام بنقابة المهندسين، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور محمد اليماني، الذي ناقشت من خلاله كيفية وضع خطة إعلامية، "تتضمن في طياتها كل ما يجول بخاطر المهندسين، والرد علي استفساراتهم وإعلامهم بكل مايدور داخل أروقة النقابة"، بحسب بيان اليوم.

وقدم أعضاء اللجنة، عدة اقتراحات لدعم ملف الإعلام بالنقابة، منها إنشاء منصات إعلامية جديدة لنقابة المهندسين مثل (إنستجرام– تويتر– لينك ات إن)، فضلا عن عمل خطة تسويق لصفحات اللجان، والتواصل مع كليات الهندسة في الجامعات المختلفة، ونشر لينك صفحة النقابة على صفحات الكليات، لتوعية المهندسين بالصفحة الرسمية للنقابة، لإغلاق الطريق على الصفحات المزورة.

وأعرب اليماني، عن سعادته بوجود عناصر شابة ضمن أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن لديهم طاقات وخبرات بالتكنولوجيا الحديثة يجب استغلالها لصالح ملف الإعلام بالنقابة، وكذلك تضمنت اللجنة عناصر من جيل الوسط صاحب الخبرات المتعددة.

وطالب اليماني الجميع، بضرورة تضافر الجهود لتقديم الرسالة الإعلامية، التي ترقى بوضع نقابة كبيرة بحجم نقابة المهندسين "هذا الصرح العملاق الذي يفرز للدولة كوادر تبني وتعمر" بحسب تعبيره، مؤكدا حرص المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، على أهمية اختيار أعضاء اللجان العامة بالنقابة، طبقا لخبراتهم وقدراتهم، دون النظر لأي انتماءات، وأكد رئيس لجنة الإعلام، أن المشاركة بلجان النقابة هي بوابة لإعداد كوادر نقابية فاعلة، تضيف للنقابة، وتحمل زمامها في السنوات المقبلة.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المهندس محمد سليمان محمود اليماني، بحضور الدكتورة رضوى مراد، مقرر اللجنة، والمهندس أحمد حمودة، مقرر مساعد اللجنة، وعضوية كل من: هاني خيرت عباس، وعبدالرحمن علي إبراهيم، ومحمود حسن محمود، إيمان مهدي محفوظ، ومصطفى علي محمد، ومحمد عمر عبدالرحيم، ومنصور حسنين نصار، وأبو الحسن أحمد حنفي، وعمرو عبدالمحسن، وإيمان إسماعيل عبدالجواد.