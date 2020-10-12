فضل شاكر ممنوع من حضور حفل زفاف ابنه: خايف يتقبض عليه

منع الفنان محمد شاكر، والده الفنان اللبناني الكبير فضل شاكر من حضور حفل زفافه، المقرر إقامته اليوم، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت مصادر، إلى أن شاكر طلب من نجله إقامة حفل الزفاف فى مخيم الحلوة، الذي يعيش فيه، خوفا من الملاحقة القانونية، إلا أن محمد أحب أن يقام الحفل فى قاعة كبرى بأحد الفنادق.

وأكدت المصادر، أن فضل شاكر سجل أغنية جديدة بصوته، لكي تعرض في حفل الزفاف اليوم.

يذكر أن خطيبة محمد شاكر، فتاة لبنانية، تدعى كاترينا أيمن مراد، وهي شابة عمرها 22 عاما، من منطقة شحيم قضاء الشوف، ووالدها مهندس يعمل في دولة قطر، وهي طالبة هندسة في تصميم المجوهرات، وتصغره بثلاث سنوات.

كان الفنان فضل شاكر، أثار جدل في الأوساط الاجتماعية في لبنان، في عام 2018 بشأن براءته، عقب نشر ابنه "محمد"، صورة من قرار محكمة لبنانية، يفيد بأن الفنان نال حكم البراءة من قضية "أحداث عبرا"، التي اتهم فيها بقتل فردين من الجيش اللبناني، برفقة الشيخ أحمد الأسير.

الفريق المعترض على براءة شاكر، نفى تماما صحة الحكم، مشيرين إلى أن قرار المحكمة الذي نشره الفنان ومساعديه، ليست له علاقة بقضية "أحداث عبرا"، التي صدر فيها حكم غيابي بسجن فضل شاكر 15 عاما مع أعمال شاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، لافتين إلى أنه هو حكم في القضية المرفوعة من رئيس بلدية صيدا.

هذا التوضيح السابق، أكده موقع "الديار اللبناني"، الذي شرح تفاصيل الدعوى القضية التي رفعها رئيس بلدية صيدا ضد فضل شاكر وشقيقه فادي، يتهمهما بتأسيس عصابات مسلحة.

أما الفريق الثاني، المرحب بالقرار، أكدوا صحته، وحصول فضل على البراءة، واكتفو بتداول "نص البراءة" الذي جاء في حكم المحكمة، وهو: "منع المحاكمة عن كل من فضل شمندر، المعروف بفضل شاكر، وشقيقه فادي شمندر، وكيله المحامي سامر سهيل العنزاوي، في الدعوى المقامة من قبل رئيس بلدية حارة صيدا، بجناية تأليف عصابات مسلحة بحسب المادة 335 من قانون العقوبات، والظن بهما بجنحة القدح والذم والتهديد، وإحالتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في صيدا".

وأشار هذا الفريق إلى أن هذا النص يشمل كافة القضايا المتهم فيها "فضل"، بما فيها قضية أحداث عبرا، التي اتهم فيها المطرب اللبناني بقتل جنود لبنانيين.

فضل شاكر ظهر أيضا، من خلال تسجيل صوتي، وتحدث عن قرار القضاء اللبناني بتبرئته من تهمة تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأي أعمال إرهابية، معربًا عن أمله في طي صفحات الانتقام.

وأضاف فضل، خلال التسجيل،: "أشكر شجاعة القضاة، رمزي فرحات، وعباس جحا، وهذا الأمر سيسجل في تاريخ لبنان، ليؤكد أن القضاة يعملون بمهنية ولا يخضعون لأحد، خاصة بعد تبرئتي من قبل المحكمة العسكرية في ملف الإرهاب وقتال الجيش اللبناني، ثم قرار تبرئتي من التهم التى جرت محاكمتي فيها غيابيًا أمام المحكمة العسكرية، والتي تتضمن ارتكاب جنايات وتشكيل عصابات مسلحة".