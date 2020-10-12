إطلاق أكبر "بوابة خير" في الإعلام المصري على قناة الحياة

التقى تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الاعلامي عمرو الليثي، للإعلان عن أكبر بوابة خير في الإعلام المصري، من خلال برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة.

ونشر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عبر حسابه على موقع إنستجرام، صورته مع، معربا عن سعادته بالتعاون، في برنامج "واحد من الناس"، في عمل أكبر بوابة خير عبر شاشة الحياة.

وفي سياق متصل، كانت قناة الحياة، أذاعت البرومو الخاص بالبرنامج، والمقرر انطلاق أولى حلقاته 16 أكتوبر الجاري.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية، عودة برنامج واحد من الناس 16 أكتوبر، وتضمن البرومو صور لفريق العمل، وتعليق صوتي للإعلامي عمرو الليثي.

وجاء فيه.. 12 سنة في حب الناس، وفي إطلالته الجديدة على شاشة الحياة، يواصل برنامج واحد من الناس، رسالته كأول وأكبر بوابة خير وعطاء على شاشة التلفزيون.

وتابع الليثي، أن الخير مصدر السعادة للناس، وواحد من الناس حريص على سعادتكم، وعمل الخير دائما اختيار، ومع واحد من الناس واجب علينا، "وأن واحد من الناس دايما سدد".