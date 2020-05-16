الشركة المتحدة تجهز لاحتفالية وأغنية خاصة بالزعيم

عاش للفن، وتألق عبر سنوات طويلة من الإبداع، سواء للسينما أو المسرح أو التليفزيون، حفر خلالها عادل إمام اسمه بأعماله التى باتت «أيقونة»، وآخرها مسلسل «فلانتينو»، الذى يعرض عبر قناة DMC، ويتزامن عرضه مع احتفال الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين، ليمنحه القدر فرحة الاحتفال بعيد ميلاده ونجاح مسلسله الذى حقق نسبة مشاهدة كبيرة سواء على منصة «واتش إت» أو من خلال تفاعل الجمهور العربى معه عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وفى عيد ميلاده الـ80، قررت الشركة المتحدة تجهيز احتفالية خاصة له، تكريماً وحباً لإبداعه الفنى، عن طريق أغنية حُضرت خصيصاً للاحتفال بــ80 عاماً فى حياة الزعيم، وتتضمن الأغنية أبرز وأهم اللقطات فى حياة عادل إمام.

كما وجه عدد كبير من الفنانين رسائلهم للزعيم، عبر «الوطن»، منهم هند صبرى التى قالت إنها تتمنى أن يكون الزعيم بخير وتتمنى له مليون عام من الصحة والسعادة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تقدم عُشر ما قدمه الزعيم، وأنها تتخذه قدوة ومثلاً أعلى لها.

وقالت ريهام عبدالغفور: «بكون سعيدة مع كل مكالمة من الزعيم للإشادة بعمل فنى قدمته»، بينما قال الفنان أحمد حلمى إنه يتمنى للزعيم أن يعيش أعواماً سعيدة، وأضاف أنه ما زال يتعلم منه فنون التمثيل عند متابعته لأعماله القديمة والحديثة.

أما عن الإعلامى اللبنانى جورج قرداحى فقال إنه يتشرف بتهنئة عادل إمام لأنه زعيم الفن فى الوطن العربى بأكمله، متمنياً له مزيداً من الأعوام السعيدة، التى يقدم خلالها أعمالاً أكثر لإمتاع الوطن العربى، وقالت إسعاد يونس إن عادل إمام بمثابة شقيق كبير لها، متمنية له أعواماً كثيرة.