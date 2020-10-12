خالد الجندي: من ليس له أعداء شخص "تافه".. والله لا يقبل المذبذبين

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشخص الذي لا ينتظر وجود أعداء له ويحاربونه "رجل تافه"، موضحا أن الموقف الحق والموقف النبيل وموقف الكرامة والعزة هو الذي يصنع الأعداء، "عمرك شوفت نبى أكل فلوس على حد ولا اغتصب واحدة ولا نبي شتم حد؟ ورغم كده كان ليهم أعداء".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن الأنبياء عبارة عن يانعات من النور والبيان والطهارة ولهم أعداء لأنهم على حق، موضحًا في الوقت ذاته أن القرآن الكريم أمرنا بإعلان مواقفنا دون خوف وتحمل نتائجها، فالله عز وجل لا يقبل المذبذبين.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقول الله تعالى: "مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا"، مضيفًا: "دائما ما أتحدث عن شيوخ منتصف العصا، فالقرآن لا يقبل بأنصاف الحلول، أو الصنف المتذبذب من الناس".