مصطفى وزيري يعلن افتتاح تابوت "جيحوتي أمحتب" بعد اكتشافه بالمنيا

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتح تابوت جيحوتي أمحتب، الذي اكتشفته البعثة المصرية في منطقة الغريفة بالمنيا.

وقال "وزيري"، في مقطع فيديو نشره عبر موقع "فيس بوك"، إن آخر الاكتشافات المعلنة في منطقة الغريفة في تونة الجبل بمركز ملوي، في محافظة المنيا، كان في فبراير 2020، وكان يضم عشرة آلاف تمثال ومئات التمائم، ومجموعات من الأواني الكانوبية.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن البعثة المصرية استأنفت أعمالها في 1 أغسطس 2020، واكتشفت تابوت جيحوتي أمحتب، وهو كان ابن "حرصا إيست"، وهو أول تابوت تجده البعثة المصرية في هذا المكان، لافتا إلى أنه مصنوع من الحجر الجيري، ووزنه ثقيل جدا، وسوف يبدأ فتح التابوت.

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إنه عانى خلال آخر اكتشافاته، والتي جرى فيها اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا كان في مقبرة ضيقة بباطن الأرض لا يوجد بها أكسجين، كما كانت الرطوبة في تلك المقبرة مرتفعة بشكل كبير: "كنت عايز أكشف وأطلع الآثار، والأجمل اللي حصل من 4 أيام".

وأضاف "وزيري"، خلال استضافته ببرنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه ومنذ 4 أيام دخل إحدى الحجرات التي تستوعب شخصا واحدا فقط، وحينها دخل لرؤية شىء خلف تابوت ليجد زهرة لوتس مضيئة، وبعد التنقيب وجد تمثالا من أروع ما رأي في حياته بذلك الموقع.

وأوضح أن التمثال كان لأحد الآلهة القديمة يدعي بادي أمون أو روح عطية أمون، كان مطعما بالعقيق والتركواز وبرونز: "كان في منتهى الروعة".