أديب عن فوز توكل كرمان بـ"نوبل": "كلينتون كانت عاوزة كده من زمان"

تناول الإعلامي عمرو أديب، الوثائق التي كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية لهيلاري كلينتون الوزيرة السابقة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بالتحليل، مشيرًا إلى أنها احتوت على خطة لإعادة تشكيل المنطقة في عام 2011، والتعاون بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، إن الرسائل البريدية التي كشفت عنها الإدارة الأمريكية كشفت ممارسة إدارة أوباما ضغوط كبيرة على مصر،حتى تضعها في موقف حرج، لتقرب جماعة الإخوان أكثر من السلطة.

وأضاف: "الإيميلات كشفت عن اموال تم رشها، نتحدث عن 65 مليون دولار اترموا بعد الثورة لدعم الديموقراطية، منهم شاب واحد واخد نصف مليون دولار لدعم الديموقراطية.. مش عارف ليه مدعمناش الديموقراطية وقتها كان زماننا اتبسطنا".

وتابع، أن الوثائق كشفت تعاون إدارة أوباما مع الإخوان لزعزعة الاستقرار في ليبيا وإسقاط معمر القذافي، ونفس الأمر بالنسبة إلى البحرين، وضغط الإدارة الأمريكية على مصر بعدما قطعت الاتصالات.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الرسائل رصدت فرحة موظفي الخارجية الأمريكية بحصول الناشطة اليمنية الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية توكل كرمان بالحصول على جائزة نوبل: "فضيحة، باعتين للست هيلاري كلينتون تهاني، وكان لازم ياخدوا بالهم إن الحاجات دي ممكن تتسرب وقالوا لها إنها كانت عاوزة كةه من زمان".