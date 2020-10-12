سمير: حصر المدارس الرافضة لرد المصروفات للأهالي.. وتغريمها مليون جنيه

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استجابة بنسبة 80% من المدارس، لقرار جهاز حماية المستهلك برد المصروفات للأهالي، الخاصة بالفصل الدراسي، التي تم إقرارها من الجهاز بنسبة 25%، والخاصة بـ"الباصات" والأنشطة.

وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المؤسسات التعليمية كلها، هناك استجابة بنسبة 80%، موضحا أن هناك 1640 ولي أمر، تواصلوا مع الجهاز بعد رفض المدارس إعطاء المصاريف لهم، وبعد إرسال جوابات لهم، حصلوا على المصاريف بالفعل.

وتابع: أنه من لم يستجب لقرار جهاز حماية المستهلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويتم تحويله لنيابة الشؤون القانونية، ومن ثم المحكمة الاقتصادية، والغرامة معروفة تكون مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بعمل حصر للمدارس التي لم تنفذ القرار بعد إرسال الخطابات لها، من أجل بدء اتخاذ القرارات القانونية تجاهها.

حماية المستهلك: مصروفات المدارس من اختصاص وزير التعليم ولانتدخل فيها

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، في وقت سابق إن الجهاز يتدخل في ملف المدارس الدولية والخاصة بشأن "الباصات" والأنشطة، وأصدر قرارا ملزما برد نسبة 25% من مصاريف "الباص"، موضحا أن مصروفات الدراسة من اختصاص وزير التعليم، وهو من يحددها.

وأضاف "فرج"، في لقاء مع قناة "Extra News" الفضائية، أن وزارة التعليم لم تعلن أن العملية التعليمية كان ينقصها شىء وبالتالي فإن الجهاز لا يستطيع التدخل لإجبار المدارس على رد جزء من المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد للتدخل، في حال طلب منه وزير التعليم ذلك.

وكشف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى نحو 1640 شكوى بسبب "باص" المدارس، والجهاز تعامل مع هذه الشكاوى، وبعض المدارس نفذت الملاحظات التي وضعها لها الجهاز، والبعض الآخر طلب مهلة لتنفيذها.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعقوبات التي يطبقها الجهاز على المخالفين، فإنها تصاعدية، ومغلظة، تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه، والقانون يوجد به الحبس والسجن أيضا ولكن في بعض الحالات فقط.

وأوضح أنه بالنسبة للشكاوى الخاصة بشركات الاتصالات، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم حل هذه الشكاوى، مؤكدا أن الجهاز وضع الكثير من الطرق السهلة لتلقي شكاوى المواطنين، ومنها الخط الساخن 19588، من أي خط أرضي.