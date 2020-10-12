إصابة 4 مواطنين باختناقات في حريق بالسلام.. والتحريات: ماس كهربائي

أُصيب 4 مواطنين باختناق، في حريق نشب في 5 محلات ملابس بمنطقة النهضة التابعة لقسم ثان السلام، ودفعت الحماية المدنية بـ4 عربات للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وأكدت التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ما أدى لاشتعال النيران فى أحد المحلات، وامتدادها لـ4 محلات أخرى مجاورة له.

كما أسفر الحريق عن احتراق جميع محتويات المحلات من اكسسوار وملابس، وتبين من التحريات أن ماسا كهربائيا نشب بأحد المحلات، ما إدى إلى احتراقها، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص باختناقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات وانتقلت للمعاينة، كما انتقل فريق لسماع أقوال المصابين فى المستشفى، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي، للمعاينة والوقوف على أسباب الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.