صور.. السيطرة على حريق بكافتيريا أمام مبنى محافظة البحيرة بدمنهور

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمنهور، من السيطرة على حريق شب بأحد المحال بوسط مدينة دمنهور، بسبب تسريب غاز بالمحل المخصص كافتيريا، ولا توجد أي خسائر بالأرواح أو إصابات، فيما تعرضت المعدات الموجودة بالمحل للتلف إثر الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، تلقت بلاغا من الأهالي بمدينة دمنهور، يفيد باندلاع النيران بكافتيريا بأرض أدمون، تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأصدرت الوحدة المحلية بدمنهور، بيانا ورد به "تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث، انتقل المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إلى موقع الحدث حيث نشب حريق ناتج عن تسرب غاز بكافتيريا بشارع مكة بأرض أدمون، حيث تفقد الآثار الناجمة عن الحريق ووجه بإبلاغ الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق".

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.