" الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل بمنطقة العباسي بالمحلة الكبرى

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم في إخماد نيران حريق هائل إثر ماس كهربائي في مخرن نجف وأنتيكات داخل منطقة العباسي القديم بمدينة المحلة الكبري دون خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بذات المنطقة المذكورة.

وتبين من التحريات الأمنية الأولية أن المخزن متخصص فى بيع النجف والأنتيكات، وأن الحريق شب بسبب ماس كهربائى، وأتت النيران عليه تماما ولم تحدث أى اصابات أو خسائر فى الأرواح كما تم إخماد نيرانه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.