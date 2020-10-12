حافظ أبو سعدة: الخارجية الأمريكية أول من مولت توكل كرمان

قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما تتضمنه الرسائل الإلكترونية التي أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، وتخص هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إبان أحداث الربيع العربي، توضح المؤامرة الأمريكية- الإخوانية على المنطقة الكاملة.

وأضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرسائل تضمنت المؤامرة بين الإخوان والإدارة الأمريكية على الخراب الذي حدث في ليبيا وسوريا، وهو ما تحقق بقدر كبير، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اليمن

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر كانت حجر العثرة التي تحطمت عليها آمال وطموحات الديموقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن اول تمويل حصلت عليه الناشطة الإخوانية اليمنية توكل كرمان كان من الحكومة الأمريكية وبالتحديد من وزارة الخارجية الأمريكية قبل اندلاع أحداث الربيع العربي في اليمن، ثم جرى ترشيحها لجائزة نوبل، ومن قدم الترشيح كان هيلاري كلينتون شخصيًا.

وأوضح، أن تاريخ توكل كرمان لا يؤهلها للحصول على جائزة نوبل أو ان تكون مراقبة على محتوى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرًا إلى أن مصر ودول الخليج تمتلك كوادر نسائية أفضل منها: "هي لم تتحدث عن الخراب الذي يحدث في اليمن اليوم، حيث تشهد عمليات عسكرية يومية تستنزف فيها الأرواح والاقتصاد اليمني وهي سعيدة به وتعتبر أن ما يحدث هناك ثورة".

وأشار، إلى أن الديموقراطية تعني البناء والتقدم وليس ما تدعو إليه الناشطة الإخوانية، لافتًا إلى أهمية تعزيز وعي المواطن المصري ضد هذه المؤامرات التي يتعرض لها الوطن: "دورنا إننا نتكلم على دور المواطن في الإيمان بدولته وحقوقه التي نص عليها الدستور وآلياته الشرعية التي يعمل من خلالها، فالاستقرار والبناء هما أسس كل حقوق المواطن المصري، سواء السياسية المدنية أو الاقتصادية والاجتماعية".