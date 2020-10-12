بسبب كورونا.. تسكين 50% فقط من الطلاب بالمدن الجامعية في الإسكندرية

قررت جامعة الإسكندرية، تسكين ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية التابعة لها خلال العام الدراسي الجديد، حرصا من الجامعة علي تنفيذ أقصي درجات الوقاية للطلاب المقيمين بها، وتنفيذا لسياسة الدولة في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد بيان صادر عن إدارة المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، اليوم، أن القرار جاء بناء علي توصيات الجهات المعنية بالمنظومة الصحية في الدولة وما تم تشكيله من لجان لمراجعة الإجراءات الاحترازية وسبل تطبيقها عند تسكين المدن الجامعية خلال العام الدراسي الجديد.

وأشارإلى أن الاختيار جرى عبر تطبيق مبدأ العدل، فبالنسبة للطلاب القدامي، تم تمثيل التقديرات الثلاث "امتياز، جيد جداً، جيد" بنسب عادلة من إجمالي السعة الاستيعابية المتاحة، وداخل كل تقدير تم الاختيار علي اساس البعد الجغرافي تحقيقا لمبدأ العدالة في الاختيار، أما طلاب كلية طب الأسنان فجرى اعتماد تقدير العام الماضي كأساس لتطبيق مبدأ التقدير مع تطبيق معايير البعد الجغرافي داخل كل تقدير عدا الفرقة الثانية التي تم تطبيق معيار البعد الجغرافي على طلابها لعدم وجود تقدير هذا العام، وبالنسبة للطلاب الجدد سيتم الاختيار علي أساس الأعلي مجموعًا مع ضمان تمثيل عادل لكل كلية بنسبة موحدة، تنفيذا للائحة المدن الجامعية.

وعن الطلاب المتقدمين بالتماسات، سيتم الاختيار علي أساس قرارات اللجان المتخصصة التي ستقوم بدراسة تلك الالتماسات من كافة الأوجه والخروج بنتائج تتناسب مع عدد الأماكن المخصصة لكل فئة، وأكد البيان أن الصورة التي ستخرج عليها النتائج النهائية لعملية التنسيق هي الصورة الأكثر تطبيقا لمعايير التقدير والبعد الجغرافي، وبالتالي تعد الأنسب والأكثر عدلا في الاختيار.