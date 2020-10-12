إطلاق أول ورشة عمل تحت شعار "خلى صوتك دايما مسموع" بالقليوبية

أكد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعي بشكل تام مسئولية تواجد الشباب داخل مفاصل الدولة ودوائر صناعة القرار بشكل إيجابي وفعال.

وأضاف "عزمي"، خلال ورشة عمل دور مجلس النواب مع شباب القليوبية بعنوان (خلى صوتك دايما مسموع)، بحضور الإعلامية أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومرشحة القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن القاهرة ووسط الدلتا من أجل مصر، أن تواجد الشباب بشكل يعزز الممارسة الديمقراطية والسياسية والعمل على إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية، نابعة من حماس الشباب وطاقاتهم واستهداف الثقافات الغائبة عن المجتمع.

وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الآخر وإعداد جيل لديه وعي وتدارك ومعرفة الهدف وتحقيقه من خلال برنامج زمنى وهدف إقليمى ووطنى وشرعى ومنطقي، وزرع الوعى في هذا الجيل الذى سيحمل راية الوطن وسيكون ضمن دوائر صناعة القرار.

من جانبها أكدت أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومرشحة القائمة الوطنية، أن ورشة العمل التى تم إطلاقها تأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى أكد على تفعيل دور الشباب ودمجهم في الحياة السياسية ودوائر صناعة القرار ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين، مؤكدة أن عدم الخروج للتصويت هو إهدار لحق تم التفريط فيه.

وقالت "العادلي"، إن الخروج للتصويت هو جزء من الاهتمام بالغد وتحقيق لأمل هو بناء الوطن بعيدا عن الشعارات، مؤكدة أن ورشة العمل تلك هى بمثابة تجربة غير مسبوقة تؤسس لثقافة الحوار وتقبل الآخر، وإخراج ورقة عمل من خلال تقسيم مجموعات للخروج بأفضل الرؤى لتحديد الأهداف المستهدف الوصول لها والخروج بصيغة مشتركة تعمل على النهوض بالوطن.

وأضافت "العادلي" أن هدف تلك الورش هو الوصول لقطاعات مجتمعية مختلفة وتغيير الصورة المترسخة لدى المواطنين بأن دور عضو مجلس النواب هو دور خدمى قبل التشريعي، بما يضعف من آليات الاختيار التى تنعكس بالسلب على الوطن.

وأكدت أن دور النائب هو المراقبة والرصد والتشريع للنهوض بالدولة والمجتمع، وحذرت من المال السياسي والوعود الزائفة، وأنه على الناخب أن يحسن الاختيار فلا مراقب له خلف ستارة التصويت .

وأضافت أنه تم تقسيم الورشة إلى 6 محاور، هي الصحة والحماية الاجتماعية ومحور دعم المرأة ومحور دمج وتأهيل الشباب ومحور كسب ثقة المواطن ومحور الجانب التشريعى والرقابي لمجلس النواب، والتى أفرزت عددا من الرؤى والمقترحات البناءة التى سيتم إدراجها ضمن الأجندة التشريعية.

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