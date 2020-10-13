3 خطوات يجب اتباعها في حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن في حال فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع كالتالي..

1) يجب على المواطن المقيم بالشقة الذي لديه عداد مسبق الدفع سواء كان باسمه أو لا، التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبوق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

2) التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء، ويجب أن يكون مع المتقدم ما يثبت علاقته بالعين المركب بها العداد سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.

3) يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة.

وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويستلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.

ونصح الدكتور أحمد عبدالدايم، المشرف على خدمات العدادات الذكية، ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة، المستهلكين عند تركيب العداد في المرة الأولى، عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعدد من النصائح كالتالي:

ضرورة التأكد من أن العداد مثبت بشكل سليم.

التأكد أن الكارت يظهر علامة مقبول بعد إطلاق التيار.

التأكد أن الوقت والتاريخ صحيح.

وضع كارت الشحن بالعداد، قبل التوجه لعملية الشحن مباشرة قدر المستطاع.

طريقة تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ويمكن تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين، كما يمكن تقديمها من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.