حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتسم بالشجاعة والإخلاص، وحينما يضع هدف أمامه، لا يسمح لأي شئ بتشتيته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر، يوجه تركيزك نحو تنمية أعمال ويدفعك أيضا لإظهار كل اللطف والتعاطف مع من يستحق من أصدقائك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.