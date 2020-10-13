حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتسم بالكرم وخفة الدم، وهو مخلص في عمله، ويحب الخير للجميع، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على إيجاد حلول للمشاكل والأزمات ولديك كل الوسائل التي تساعدك على التركيز والتخطيط.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تدفعك للانطلاق بجرأة وروح متفائلة ويعدك ذلك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.