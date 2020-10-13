حظك اليوم الثلاثاء 13-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت غامض لكنه يكتم الأسرار، ولا يهتم بالثروة والجاه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك ذلك إرباكا وعليك أن تصبر وتقاوم التشوش والعصبية وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر بمواجهة برجك وقد تمر علاقتك بمن تحب بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.