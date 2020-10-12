"الشوربجي" يهنئ رئيس اتحاد الناشرين المصريين بعد تجديد الثقة

هنأ عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منذ قليل، سعيد عبده، بمناسبة تجديد الثقة فيه، وانتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين، ورئيس لجنة حرية النشر.

يذكر أن تشكيل مجلس الإدارة جاء على النحو التالي:

الدكتور أحمد إبراهيم وكيل الاتحاد، محمد السقا أمينا عاما، محمد كامل أمينا للصندوق، محمود خلف رئيس لجنة المعارض العربية والدولية، أسامة شتات رئيس لجنة الملكية الفكرية ولجنة المعارض، ممدوح علي رئيس لجنة النشاط الاجتماعي، علي عبدالمنعم رئيس لجنة التطوير المهني، أحمد محمد رشاد رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة، ووليد مصطفى رئيس لجنة فض المنازعات.

وأعرب "الشوربجي"، عن أمنياته بالتوفيق لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، والسداد لدعم صناعة النشر وتطويرها، بالصورة التي تليق بالناشرين المصريين.